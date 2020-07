Detenen una dona a Cellers per amenaçar de matar la seva filla de dos anys

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge una dona a Cellers, al Pallars Jussà, per amenaçar de matar la seva filla de dos anys i després suïcidar-se. Segons va avançar dimecres 'El Periódico' i han confirmat els Mossos, la detenció es va fer en un hotel situat al costat de pantà de Terradets i la dona va ser posada a disposició del jutjat de Tremp, que en va decretar l'ingrés a presó.

La nena va ser entregada el mateix dia al seu pare que va ser avisat una vegada van localitzar la mare i la filla i es va traslladar fins al Pallars. L'avís el va donar l'exparella de la detinguda, que viu al barri de Gràcia de Barcelona i ho va fer després que no li entregués la nena malgrat tenir una ordre judicial. El pare va alertar a la policia i es va iniciar la recerca que va determinar que la dona havia fugit fins a l'hotel del Pallars. Segons 'El Periódico' una tieta de la dona va explicar a la policia que aquesta havia deixat a casa seva dues bosses i que en una hi havia un testament i una nota de comiat amb les seves darreres voluntats. Fins i tot havia canviat el seu cotxe al nom del seu germà.

Quan la policia va arribar a l'hotel, la dona i la nena estaven dormint a la seva habitació i la detenció per delicte d'homicidi en grau de temptativa no es va fer fins que va arribar el pare més tard per no alterar la menor.