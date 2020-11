Detenen un funcionari del Conselh Generau d'Aran per la mort de l'os Cachou

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a la tarda una persona per estar, suposadament implicada amb la mort de Cachou, segons ha pogut confirmar l'ACN. Es tractaria d'un funcionari de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran, segons ha avançat TV3. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha dit que acaten les normes judicials i no faran declaracions fins que s'aixequi el secret de sumari, ja que confien en la presumpció d'innocència. La jutgessa de Vielha va decretar el secret d'actuacions del cas al mes de maig. Entitats ecologistes van considerar poc creïbles les causes oficials de la mort d'aquest plantígrad que va ser trobat sense vida el 9 d'abril i van demanar saber el resultat de la necròpsia perquè sospiten que hauria pogut ser enverinat.

Els primers resultats de la necròpsia de l'os Cachou, trobat mort el 9 d'abril en un indret de difícil accés de Les (Val d'Aran), apunten a "una agressió produïda molt probablement per un altre os i una posterior caiguda d'uns 40 metres per un terreny molt abrupte", segons va comunicar el Conselh Generau d'Aran. Són les conclusions preliminars de la necròpsia del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB i l'acta de recollida del cadàver.

Durant l'examen de la necròpsia es va constatar que l'animal presentava "ferides perforants amb hemorràgies al costat esquerre del cap (per sota de l'orella i coll proximal), que corresponien a ferides ante mortem". En tractar-se d'un mascle adult, es dedueix que només un altre os pot causar-li aquestes lesions, segons indica l'informe.

Tot i aquesta versió oficial sobre la possible causa de la mort de Cachou, entitats ecologistes en van discrepar i sospitar que podria haver estat enverinat. En aquest sentit, la Fundació Oso Pardo va assenyalar que la mort d'aquest exemplar no s'aclarirà amb especulacions i que només es pot analitzar amb els resultats de la necròpsia completa. Uns resultats als quals ara no es pot, de moment, accedir, per la decisió adoptada per la jutgessa.