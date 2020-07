Detingut a la Seu un home acusat de sis robatoris

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració de la Policia Local de la Seu d'Urgell, van detenir dimarts un home, de 32 anys i veí de la Seu d'Urgell, com a presumpte autor de dos robatoris amb força i quatre robatoris interior de vehicle. Tal com ha explicat el cos, a primera hora de la matinada de dimarts, un veí de la Seu d'Urgell va alertar la Policia Local en veure un home forçant un vehicle al carrer Llorenç Tomàs i Costa. En arribar al lloc la Policia Local va localitzar una persona que podria ser la que havia observat el testimoni i van alertar als Mossos. Un cop arribades les patrulles al lloc van localitzar el vehicle violentat i van escorcollar aquesta persona, amb antecedents per fets similars. Li van localitzar, entre altres objectes menors, una càmera esportiva, uns auriculars, guants i una navalla.



Es van fer gestions amb el propietari del vehicle que va confirmar el robatori i algun dels objectes com a seus i els Mossos van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de robatori a l'interior de vehicle. Un cop detingut els investigadors van poder relacionar-lo amb una sèrie de robatoris ocorreguts des de mitjans de maig a la Seu d'Urgell. En concret tres robatoris a l'interior de vehicles, i dos robatoris amb força, un en un quiosc del Passeig Joan Brudieu d'on van forçar el cadenat i es van emportar material valorat en 200 euros, i l'altre en forçar els caixetins i calaixos d'una motocicleta estacionada al carrer.



El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell. L'autoritat judicial va decretar-ne l' ingrés a presó.