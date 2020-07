Deu joves de Vilaller faran tasques aquest estiu per adaptar el municipi a la "nova normalitat"

L'Ajuntament de Vilaller ha contractat a deu joves aquest estiu per tal que ajudin al municipi a entrar a la "nova normalitat". Tal com ha donat a conèixer el consistori, es crearà un equip de treball anomenat "brigada verda jove", que estarà format per un coordinador de l'empresa que executa el projecte i per deu joves del municipi d'entre 18 i 30 anys.

A tots ells se'ls ofereix un contracte laboral en horari de 10 a 14h de dilluns a divendres, entre el 15 de juliol i el 20 d'agost. L'objectiu és que puguin fer tasques com ara desinfecció -per la qual rebran una formació en mesures de prevenció de la Covid-19-, neteja i manteniment de camins, pintura i decoració d'espais públics, pintura de bancs -alguns amb els colors de l'arc de Sant Martí, en suport al col·lectiu LGTBI-, feines d'atenció al públic al punt d'informació del municipi i a la nova oficina municipal de turisme o treballs de jardineria i ornamentació dels carrers, per recolzar el projecte Viles Florides, al qual fa anys que està adherit el municipi.

L'alcaldessa, Maria José Erta, ha destacat que "després de l'arribada i el pas de la Covid-19, Vilaller ha sofert un impacte emocional, social i econòmic important", i aquest projecte pretén contribuir en la mesura del possible a refer el municipi. A més, ha destacat que " els nostres joves també han de ser part activa dels projectes municipals".