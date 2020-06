Diferents museus de l'Alt Pirineu programen visites guiades i teatralitzades aquest estiu

Diversos museus de l'Alt Pirineu han organitzat visites guiades i teatralitzades per aquest estiu, per tal d'ajudar a atreure visitants. Així, el Museu de la Conca Dellà ha organitzat visites teatralitzades a una de les seves 'antenes', el castell de Llordà, en les quals l' Esperanceta, la pubilla de Casa Gassia, explicarà als visitants, amb el seu genuí estil de cabaret-pagès, com es vivia al castell fa mil anys. Les visites es faran els dies 4, 8 i 11 de juliol i l'1 i 22 d'agost.

En l' àmbit paleontològic, cal remarcar també les visites guiades al coll del Titanosaure, de l'1 de juliol al 30 d'agost, de dimarts a dissabte (matí i tarda) i diumenges (només matins), al jaciment de petjades de Basturs (els dies 5, 9, 16, 25 i 30 de juliol, i el 8,13, 23 i 27 d'agost); i al Jaciment d'ous de Suterranya (els dies 2, 12, 18 i 23 de juliol, i el 2, 6, 16, 20 i 29 d'agost). Paral·lelament, de l'1 de juliol al 30 d'agost, els dimarts i divendres hi haurà visites guiades al mateix castell de Llordà (11.00 h) i a l' església romànica de Covet (12.15 h).

De la seva banda, l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu va iniciar dissabte una de les tres propostes estiuenques que ha organitzat l'equipament pallarès dins d'aquest àmbit. 'Les Plantes de les Bruixes', una passejada-taller d'una hora de durada pels encontorns d'Esterri d'Àneu destinada a descobrir les plantes utilitzades per les bruixes, i que servien per protegir, guarir o enamorar. Es fan tots els dimecres i dissabtes, del 27 de juny al 2 de setembre.

El 'Taller de plantes protectores del Pirineu: remeis populars i màgics contra les epidèmies' és una proposta nova que es farà els diumenges dies 5 i 19 de juliol i 2, 6 i 30 d'agost. En aquest taller d'una hora els participants descobriran les plantes que s'havien emprat com a protecció contra malalties i pestilències al llarg de la història a les comunitats de muntanya, i podran elaborar també un vinagre medicinal amb plantes del Pirineu.

Finalment, el 'Taller: Plantes afrodisíaques del Pirineu: filtres d'amor des de l'Edat Mitjana fins avui' es desenvoluparà el 12 i 26 de juliol i el 9 i 23 d'agost. Es tracta d'un taller d'una hora destinat a familiaritzar-se amb les plantes afrodisíaques del Pirineu, els seus usos populars i folklore, en el qual els inscrits tindran l'oportunitat també d'elaborar la seva pròpia barreja d'herbes afrodisíaques, recreant allò que popularment es coneixia com a filtre amorós. Cal afegir que del 15 de juliol al 31 d'agost l' Esperanceta protagonitzarà una sèrie de visites teatralitzades en les quals explicarà el modus vivendi dels pallaresos.

Per la seva banda, el Museu Hidroelèctric de Capdella, a la Vall Fosca, també farà visites guiades, el juliol i agost, tots els dijous i dissabte (11 i 18 hores), divendres (18 hores) i diumenges (11 hores).