La Diputació de Lleida destinarà 5,5 MEUR a la conservació de carreteres pirinenques

El ple de la Diputació de Lleida celebrat aquest dijous ha aprovat l'adjudicació dels contractes d'execució d'operacions de conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la corporació incloses a tres zones diferents per a les pròximes 3 anualitats i amb possibilitat de pròrroga per un valor de 12.137.681,58 euros. Respecte a la darrera adjudicació el pressupost s'ha incrementat un 4%. D'aquesta quantitat, uns 5,5 milions anirà a les carreteres pirinenques: 3 milions a les de l'Alt Urgell, Cerdanya i el Solsonès, i 2,5 més a les dels Pallars Jussà i Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Aran. Les empreses adjudicatàries en el cas de les carreteres pirinenques han estat la UTE Romà Infraestructures i Serveis, SAU-M i J. Gruas, i la UTE José Antonio Romero Polo, i SAU Cervós.

D'altra banda, la comissió de Salut Pública ha aprovat el programa d'actuacions de la Diputació de Lleida en matèria d'assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació en l'àmbit de la salut pública per a l'exercici 2020 i següents.

En l'apartat de mocions, s'ha aprovat per unanimitat la presentada pel grup d'ECP de proposta de mesures i accions per a l'eradicació de la violència masclista, excepte el punt que feia referència a sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones i persones, a l'entendre els grups d'ERC i JxCat que ja s'està fent. També s'ha aprovat per unanimitat la moció presentada pels grups polítics del PSC i Unitat d'Aran respecte a l'impuls a la creació de la taula per a l'impuls dels projectes Next Generation a les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, de reducció d'emissions, digitalització del territori i de les seves empreses i fer possible el compliment dels objectius pel desenvolupament sostenible (ODS). Finalment, també s'ha aprovat per unanimitat la moció presentada per C's per la promoció dels càmpings de la demarcació i la prevenció meteorològica per a garantir-ne la seguretat.