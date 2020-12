La Diputació de Lleida promou 13 circuits de Trail Running al Pirineu i Ponent

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha presentat els 13 circuits de Trail Running del Pirineu i les Terres de Lleida. Es tracta d'un seguit de propostes, una per comarca, pensades per facilitar als esportistes la feina de trobar bons recorreguts i sense sorpreses. La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha explicat que aquesta nova iniciativa va encaminada a posar en valor i promocionar activitats en espais oberts i en entorns naturals dins del context de crisi sanitària que patim. El Trail Running té un nombre cada vegada més gran de corredors i des del Patronat han indicat que les comarques del Pirineu i de Ponent "constitueixen un magnífic i variat destí per a la pràctica d'aquesta modalitat esportiva".

En la presentació dels circuits hi han participat la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol; el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, i Joan Grau, de l'empresa Trail Zone, que s'ha encarregat de definir, amb la col·laboració dels consells comarcals, un circuit de Trail Running per a cadascuna de les comarques del Pirineu i de Ponent.

Rosa Pujol ha recordat que amb la pandèmia del covid-19 un dels sectors que més estan patint pel que fa tant a activitat econòmica com a la tipologia de client és el sector turístic, "amb una afectació greu per l'aturada d'activitat, com han posat en relleu fa pocs dies els representants del sector de l'hostaleria de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida amb manifestacions a la ciutat de Lleida i també a la Val d'Aran, a qui el Patronat de Turisme ha mostrat el seu suport". Pujol ha explicat que des del Patronat de Turisme s'està treballant per impulsar noves iniciatives adreçades a posar en valor la pràctica de les activitats en espais oberts en contacte amb la natura i dirigides a un públic de proximitat com a productes amb més demanda en la situació actual. "Així ho hem comprovat amb els bons resultats que hem tingut aquest estiu al Pirineu i esperem que ara puguem tornar a repetir durant la temporada d'hivern."

Els circuits de Trail Running, ha afirmat, van també en aquesta mateixa direcció de posar en valor i promocionar activitats en espais oberts i entorns naturals per practicar durant tot l'any i en el conjunt de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, de la mateixa manera que va fer el Patronat ara fa un mes amb la presentació de la guia Escala Lleida amb Chris Sharma.

El Trail Running és una modalitat esportiva en constant creixement entre els corredors, que significa "córrer per camins". El cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha assenyalat que "el Pirineu i les Terres de Lleida constitueixen un magnífic i variat destí per a la pràctica del Trail Running". "Des de la plana, al sud, fins a les altes muntanyes del Pirineu, passant per zones de rius i grans embassaments a la part central, tot plegat constitueix un magnífic lloc per entrenar i practicar en diverses i variades condicions climàtiques i tipus de terrenys molt diferents."

Per facilitar als esportistes la feina de trobar bons recorreguts i sense sorpreses, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha creat, per mitjà de l'empresa Trail Zone, un web. La selecció d'aquests tretze circuits s'ha fet d'acord amb els respectius consells comarcals. Alegre ha anunciat que es tracta d'un punt de partida amb una proposta per comarca i que més endavant el nombre de rutes s'anirà ampliant.

Per la seva banda, Joan Grau, de l'empresa Trail Zone, ha explicat que a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida "els amants del Trail Running trobaran una completa proposta de circuits adaptada a totes les pautes d'aquesta disciplina" amb propostes amb diferents nivells de dificultat i també de preparació física: pla, vertical, alta, mitjana i baixa muntanya, rocós i sec, verd i humit, corriols trencacames, pistes llargues i amples, paisatges i climes molt variats.

Els recorreguts estan classificats per distàncies i són de seguiment per GPS, és a dir que no disposen de senyalització específica, tot i que alguns aprofiten abalisaments de senderisme anteriors. En tot cas són tots de fàcil seguiment amb l'ajut d'un GPS i la prèvia visualització de la informació necessària per fer els recorreguts que aporta el suport web: dades bàsiques, descripció, ampli reportatge fotogràfic en sentit de la marxa, precís arxiu GPX i mapa amb perfil interactiu. Amb tot això l'usuari podrà previsualitzar i estudiar els recorreguts, fent-se una idea molt clara de què hi trobarà i per tant facilitant la tria del material que necessitarà per completar la ruta amb seguretat.

Cal destacar que a més d'aquesta nova proposta de circuits, molt abans ja existia The Trail Zone Rialp, amb una completa i extensa xarxa de recorreguts, en aquest cas tots ells d'alta muntanya, i que tenen com a epicentre la població pallaresa de Rialp.

Pel que fa a les vuit propostes pirinenques, aquests són la Vertical Santa Fe, a Organyà (Alt Urgell), de 4,35 km, un desnivell de 650 metres i una cota màxima de 1.207 metres; la Trail 4 pobles, a Barruera (Alta Ribagorça), d'11 quilòmetres, 500 metres de desnivell i una cota màxima de 1.474 metres; la Trail Prullans (Cerdanya), de 15 quilòmetres, 700 metres de desnivell i 1.645 metres de cota màxima; la Tremp 21k (Pallars Jussà), de 21 quilòmetres, 350 metres de desnivell i una cota màxima de 597 metres; la Milla Vertical d'Àreu (Pallars Sobirà), de 3,6 quilòmetres, 1.685 metres de desnivell i una cota màxima de 2.905 metres; i la Montpius Skyrace de Vielha (Val d'Aran), de 24 quilòmetres, 1.800 metres de desnivell i una cota màxima de 2.276 metres.

Els usuaris que ho desitgin podran descarregar-se tota aquesta informació al web del Patronat. D'altra banda per promocionar i donar a conèixer el conjunt de circuits es duran a terme diferents accions de comunicació amb mitjans especialitzats i xarxes socials i també amb prescriptors que vindran a fer els circuits, com és el cas de la campiona del món de Trail Running 2020, Gisela Carrión, segons ha explicat Juli Alegre.