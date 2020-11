La Diputació de Lleida licita 1.500 kW de calefacció amb biomassa en 13 instal·lacions del Pirineu

La Diputació de Lleida va iniciar el passat dia 27 d'octubre el procés de licitació de 13 instal·lacions tèrmiques amb biomassa en el marc de l'operació FOREST4LOCAL. Aquesta operació, gestionada pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, es cofinança mitjançant el programa FEDER 2014-2020 i diverses administracions locals del Pirineu i l'Aran que les gestionaran posteriorment.

Els 13 sistemes de calefacció licitats tenen una potència tèrmica de 1.500 Kw i calefactaran, a partir d'estella dels boscos públics del Pirineu, diversos edificis i equipaments de Bassella, Bellver de Cerdanya, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Montellà i Martinet, Montferrer i Castellbò, Oliana, el Pont de Suert, Ribera d'Urgellet, Salàs de Pallars i la Vansa i Fórnols. El pressupost de licitació és de 1.271.400 euros.

A banda, pròximament s'iniciarà la licitació de la caldera de l'Espitau Val d'Aran i d'un districte de calor a Llavorsí que, juntament amb l'actuació que s'està executant actualment a la Seu d'Urgell, completaran la inversió prevista en instal·lacions tèrmiques de biomassa en el projecte FOREST4LOCAL fins als 2.800 Kw de potència tèrmica instal·lada i gairebé 3 milions d'euros d'inversió.

Des de la Diputació han indicat que el projecte FEDER FOREST4LOCAL "serà bàsic per a la mobilització de les 225.396,57 hectàrees de boscos de propietat municipal i de les entitats municipals descentralitzades a partir del desenvolupament de noves cadenes de valor que optimitzin la gestió forestal, tenint en compte tant la fusta de serra com la valorització energètica de la fusta no comercial a partir d'esquemes de gestió conjunta i d'economia circular en l'àmbit local". El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 23 de novembre a les 12 hores.