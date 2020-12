La Diputació de Lleida destinarà 400.000 euros a garantir l'arribada de la banda ampla a nuclis allunyats

La Diputació de Lleida ha previst al pressupost de l'any 2021, aprovat fa pocs dies, una partida de 400.000 euros per tal de garantir l'arribada d'internet de banda ampla també als nuclis allunyats. Es tracta d'una aportació que complementarà els 10 milions d'euros destinats aquest any i els 10 més previstos per l'any que ve per estendre la fibra òptica a tota la demarcació. Des de l'ens han indicat que, justament, aquest 2021 el desplegament de la fibra òptica se centrarà especialment a les comarques pirinenques.

En relació a aquesta partida complementària, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, ha explicat a l'Ara Pirineus que s'ha incorporat perquè "s'havia pressupostat fer arribar la fibra a cada cap de municipi i, posteriorment, es va fer extensiu als nuclis de més de 50 habitants. En la realitat pirinenca, però, això deixava a fora a diversos nuclis, que no arriben a aquest nombre d'habitants". És per això, ha afegit, que "traurem aquesta línia complementària per ajudar als municipis a fer les seves inversions de banda ampla, ja sigui per estendre la fibra òptica d'un nucli a un altre o per fer arribar la banda ampla per via aèria".

Latorre també ha detallat que una altra de les mesures previstes al pressupost que tindrà especial incidència a l'Alt Pirineu i Aran són els 3 milions que es destinaran a fer polítiques per garantir el manteniment de la població en municipis en risc de despoblament. "Pròximament farem una convocatòria que definirà clarament quins són els objectius, però el que ja sabem del cert és que hi haurà una partida de 300.000 euros, que segurament acabarà sent superior, destinada a qüestions d'habitatge", ha detallat.

En aquest àmbit, també ha explicat que "intentarem anar de la mà d'altres iniciatives vinculades al repoblament que impulsen altres institucions, com la Generalitat o el mateix govern de l'Estat, que fa poc ha nomenat a l'aranès Paco Boya secretari d'Estat per al Repte Demogràfic, i amb qui intentarem crear sinergies que ens ajudin en aquest àmbit".

Una altra de les reclamacions històriques dels ajuntaments pirinencs són les ajudes per al manteniment de la xarxa local de camins i carreteres, ja que sovint ostenten la titularitat de molts quilòmetres i tenen pocs recursos econòmics per fer-se'n càrrec. En aquest sentit, Latorre ha explicat que el pressupost preveu una partida de 4 milions d'euros per ajudar als ajuntaments a fer aquest manteniment, que se sumaria a una altra partida d'uns 3 milions d'euros -també ampliable- destinada a les despeses corrents dels ajuntaments. En una altra línia, també es destinaran 500.000 euros perquè els ajuntaments i els consells comarcals puguin fer campanyes de promoció turística, complementàries a les grans campanyes que s'impulsen a nivell de demarcació o de país.

En l'àmbit del Medi Ambient, Latorre també ha destacat que, especialment els ajuntaments pirinencs, també es beneficiaran d'una partida ampliada per a la previsió d'incendis. Concretament, es destinarà un milió d'euros "a fer polítiques de prevenció, a ajudar a les ADF, a donar suport als ajuntaments a fer manteniment de boscos o a fomentar l'agricultura com a element de previsió d'incendis, tot desforestant zones perquè facin de tallafoc natural".

En matèria de Salut també hi ha dues inversions que afectaran directament l'Alt Pirineu i Aran, concretament els hospitals del Pallars i de la Seu d'Urgell. En aquest darrer cas, la inversió de l'any 2021 encara no serà la que ha d'ajudar a fer possible el nou hospital de la Seu d'Urgell -que s'ha de finançar amb fons de la Diputació i la Generalitat, entre altres-, però els romanents que quedin de cara a l'any que ve ja s'hi podrien destinar.

Pendents dels fons europeus de recuperació

Latorre ha deixat clar que totes aquestes partides poden rebre un important impuls si arriben els fons de recuperació europeus previstos per fer front a la crisi generada pel covid-19. "Aspirem a poder captar una quantitat significativa de fons que ens permetrien maximitzar aquestes línies del pressupost", ha indicat. En aquest sentit, les ajudes europees podrien servir per "avançar en el desplegament de la fibra òptica i fer que no quedessin punts foscos, aprofundir en la promoció de la indústria de la fusta per tenir uns boscos més nets i prevenir millor els incendis, o ser més ambiciosos amb les polítiques de repoblament o de promoció turística del territori".