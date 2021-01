La Diputació de Lleida distribueix 1.750 tones de potassa durant l'episodi de nevades i gelades

El Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida ha distribuït, entre els dies 6 i 11 de gener, 1.750 tones de potassa a diferents ajuntaments de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, degut a les incidències causades per les nevades i gelades del temporal Filomena. Tal com han indicat des de l'ens, els dies 9, 10 i 11 de gener han estat els de més incidències amb treballs realitzats a peu de carretera i a l'oficina central del Servei de Vies i Obres de la Diputació, que ha posat a disposició dels ajuntaments els recursos humans propis amb els tres enginyers del servei i els sis capatassos, coordinats pel director del Servei i el diputat de l'Àrea, el pallarès Marc Baró. Les incidències s'estima que han afectat un total de 550 quilòmetres de la zona 1, la de la majoria de comarques del pla, sobretot a la comarca de les Garrigues; i 150 quilòmetres a la zona 2 i 110 quilòmetres a la zona 3, que són les dues que agrupen les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès.

La planificació dels treballs amb les constructores de les zones 1, 2 i 3 es va realitzar per part dels enginyers el dia 5 de gener. Justament aquest dia es va comunicar a tots els ajuntaments de la demarcació que tenien potassa per fundents a la seva disposició. Les peticions s'havien de fer per EACAT al centre operatiu per autoritzar els abastaments, anant a càrrec dels mateixos ajuntaments el transport del fundent.

Des d'aleshores, el Servei de Vies i Obres ha dut a terme tasques com ara la coordinació i fiscalització dels treballs dels equips de neteja de carreteres amb la retirada de neu mitjançant equips ordinaris i extraordinaris. Els equips ordinaris són els que la contracta de cadascuna de les 3 zones de la demarcació ha de tenir disponibles permanentment d'acord amb el contracte de manteniment. Els equips extraordinaris, mentrestant, es contracten a banda de les feines ordinàries per treball excepcionals.

Només s'han utilitzat equips extraordinaris a la zona 1, tal com ja es va dissenyar per l'operatiu del temporal Filomena. A la zona 3 únicament s'ha hagut de contractar un tractor amb pala per treballs extraordinaris a la carretera de Tornafort, al Pallars Sobirà, mentre que a la zona 2 no s'ha requerit cap mitjà extraordinari.

Des de la Diputació també indiquen que han respost a les peticions de les incidències dels ajuntaments, i puntualment, han col·laborat amb les altres administracions, de forma bilateral, i per major efectivitat dels mitjans disponibles a carreteres properes a les de la Diputació, ja sigui amb cessió de mitjans mecànics o humans.

També assenyalen que han atès trucades de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i Bombers per resoldre incidències, a més d'atendre totes les incidències que mossos i bombers els requerien, informar el CIVICAT i a diferents administracions locals interessades de l'estat de les carreteres de la Diputació a la demarcació mitjançant quatre comunicats diaris per fer el seguiment i informar a la ciutadania i atendre i gestionar les peticions i dubtes dels ajuntaments sobre el subministrament de material fundent.