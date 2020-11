La Diputació de Lleida planteja un pressupost de 137,3 MEUR per al 2021

El govern de la Diputació de Lleida planteja un pressupost consolidat per al 2021 de 137.304.876 euros, un 2,55% superior al del 2020. Els comptes preveuen destinar 49,6 milions als ajuntaments i consells comarcals de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, entre ajuts i inversions. El president de l'ens, Joan Talarn, ha remarcat que la prioritat del pressupost és contribuir a "pal·liar els efectes negatius del covid-19" a la demarcació" i, amb aquest objectiu, preveu 12,4 milions d'euros per dur a terme diferents accions. A la vegada, els comptes preveuen dos fons de contingència que s'inicien amb 2,1 milions però que s'incrementaran amb el romanent de l'actual exercici. D'altra banda, destaca la creació d'un fons de 2 milions d'euros per als municipis en risc de despoblament.

Els objectius del projecte de pressupost 2021 presentat aquest dimarts per govern de la Diputació de Lleida se centren a consolidar els canvis estructurals que ja s'han començat a aplicar amb el pressupost actual com són plans econòmics "transparents i participatius", criteris de discriminació positiva i l'activació de bestretes, segons ha explicat Talarn. Però davant la situació provocada per la pandèmia els comptes prioritzen accions i projectes per revertir els efectes negatius del covid-19 i mantenir l'activitat que la crisi del coronavirus ha posat en perill (serveis socials, cultura i promoció del turisme i dels productors locals).

En concret, la proposta de pressupostos per al 2021 preveu inicialment uns 12,4 milions d'euros per a accions concretes per pal·liar els efectes del covid-19, a través de la mateixa Diputació o donant suport a ajuntaments i consells comarcals. El vicepresident, Jordi Latorre, ha remarcat que la institució "mobilitzarà l'any 2021 la quantitat de recursos més gran de la seva història quan més ho necessiten els ens locals per pal·liar les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la covid-19."

Així mateix, des del govern d'ERC i JxCat s'aposta per activar els romanents que s'obtinguin de la liquidació del pressupost 2020 i sumar-los als dos fons de contingència covid que inicialment comptarien amb 2,1 milions d'euros per fer front situacions d'emergència que hagin de cobrir els ens locals i els centres sanitaris. Segons ha dit el president de la Diputació de Lleida, la previsió és tancar l'exercici del 2020 amb un romanent de l'entorn d'uns 40 milions d'euros, una part del qual s'incorporarà a aquests dons de contingència.

Prop de 50 MEUR per als ajuntaments i consells comarcals

El pressupost preveu 49,6 milions d'euros per als ajuntaments i consells comarcals, entre ajuts i inversions. Uns 24,3 milions es destinaran a personal; 15,4 milions a inversió al territori, als quals s'haurà de sumar uns altres 10 milions per al desplegament de la xarxa de fibra òptica a la demarcació; 10,2 milions aniran a parar a entitats, mentre 6,4 milions seran per amortitzacions. Per organismes, l'Institut d'Estudis Ilerdencs percebrà 7,7 milions d'euros (+6,34% que el 2020); 7,5 milions seran per a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (+11,12%); el Patronat de Turisme rebrà 5,1 milions (-5,43%), i Promoció Econòmica, 3,1 milions d'euros (+8,51%).

Creació d'un fons per combatre el despoblament

El projecte de pressupostos planteja destinar 18 milions d'euros a cooperació municipal, i 4,7 milions a la cooperació comarcal. Una de les novetats dels comptes és la creació d'un fons de 2 milions d'euros per als municipis en risc de despoblament, a més d'una partida de 100.000 euros per a guarderies de municipis amb poca població. Des d'aquesta àrea s'aposta per ajudar a la recuperació del territori fent les inversions necessàries als municipis ajudant-los també a modernitzar i agilitzar l'administració local. Així mateix, els consells comarcals rebran ajuts per garantir la prestació dels serveis de cooperació i assistència tècnica als municipis així com la prestació dels serveis de secretaria-intervenció.

El pressupost preveu 14 milions d'euros per a la Transformació Econòmica. En aquest sentit, tres projectes de competència i especialització territorial (PETC) atrauran més de 8 milions d'euros de fons europeus en dos anys. Així mateix, es destinaran ajuts a entitats sense ànim de lucre per valor de 470.000 euros, entre els quals hi ha l'encàrrec a Pimec i la Cambra de Comerç de Lleida de projectes de creixement i internacionalització d'empreses. També s'han previst 50.000 euros en ajuts als ajuntaments per a la realització de certificacions d'eficiència energètica d'edificis.

D'altra banda, el pressupost preveu destinar 19,6 milions d'euros a Salut i Benestar Social. Es consolida el pla de suport als ajuntaments per a despesa corrent de salut, amb 5,6 milions d'euros, i uns altres 5 milions per a inversions. Així mateix, els comptes preveuen invertir 2,1 milions d'euros en reformes i ampliacions a l'Hospital Comarcal del Pallars, l'Hospital de la Seu d'Urgell, l'Hospital Arnau de Vilanova i el CAP de Tàrrega. Les entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de la salut rebran de la Diputació de Lleida 2 milions d'euros en diferents partides.

8 MEUR per al manteniment i millora de carreteres i camins

El projecte de pressupostos també preveu destinar 17,5 milions d'euros a Serveis Tècnics per millorar la mobilitat al territori. Així, 4 milions seran per al manteniment de camins municipals i uns altres 4 milions, per renovar el contracte de conservació i manteniment de les carreteres pròpies de la Diputació. També s'han consignat 2,1 milions d'euros per a la millora de l'eficiència energètica de diferents espais de la Diputació, així com la museïtzació de les adoberies del nou edifici de Rambla Ferran. Uns altres 200.000 euros aniran destinats a actuacions integrals en castells i edificis protegits per implementar-hi mesures de seguretat i de senyalització per als visitants.

En Medi Ambient i Finques, es preveu destinar 2,1 milions d'euros. Destaquen els 650.000 euros en ajuts a ajuntaments i ADF per a la prevenció d'incendis forestals, i 125.000 euros per al conveni amb l'IRTA per a la investigació a l'entorn de l'olivera a la finca que la diputació té a Maials (Segrià).

Desplegament de la xarxa de fibra òptica

En Noves Tecnologies, els comptes també aposten amb 6,4 milions d'euros per impulsar l'administració electrònica en l'època del teletreball, tant a la mateixa diputació com als ens locals lleidatans. Però cal destacar els 10 milions d'euros que s'invertiran en l'inici del desplegament de la xarxa de fibra òptica a la demarcació, a més dels 10 milions d'euros ja pressupostats per enguany.

En l'àmbit de la Cultura, es destinen 7,7 milions d'euros a través de l'IEI. S'incideix en la difusió digital i a través de televisió de l'activitat cultural de la demarcació per arribar als públics vetats per la pandèmia. Les entitats sense ànim de lucre, amb un pla de 300.000 euros, veuran simplificada la tramitació dels ajuts per a la seva activitat. També s'inclou una partida per a la segona edició del festival multidisciplinari Errant i s'incrementa a 120.000 euros l'aportació al programa cultura.cat.

El pressupost destina a Turisme 5,1 milions d'euros per donar suport a un dels sectors que més està patint els efectes del covid-19 i fent també una aposta per consolidar un turisme sostenible i compromès. En aquest sentit, s'aposta per traslladar a les comarques del Pla de Lleida el model de desenvolupament turístic de qualitat del Pirineu, compromès amb el seu entorn. Els ajuntaments i consells comarcals rebran 530.000 euros en ajuts per a la promoció turística del territori.

Nova partida per impulsar polítiques d'habitatge

Pel que fa a Igualtat i Cooperació Internacional, s'hi destinen 947.015 euros. S'incrementa fins als 358.000 euros l'aportació als ajuntaments i consells comarcals per a la promoció de les polítiques efectives en aquest àmbit. Destaca també la creació d'una nova partida específica de 200.000 euros en ajuts als ajuntaments per a impulsar polítiques d'habitatge que se suma als 200.000 euros de salut per a ajudes a famílies amb problemes d'habitatge. Així mateix, es consoliden amb 281.750 euros els ajuts a convenis amb les ONGD per a projectes concrets i a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Negociació amb la resta de grups

Joan Talarn ha explicat que aquest dimarts s'ha traslladat el projecte de pressupostos per al 2021 a la resta de grups. A partir d'ara, s'iniciaran les trobades amb les quals el govern d'ERC i JxCat confia poder sumar suports. La previsió és que la proposta de comptes es debatin en el ple de la Diputació del mes de desembre.