La Diputació destinarà 680.000 euros a impulsar el turisme del Pirineu i Ponent

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha aprovat invertir 680.000 euros per impulsar el sector turístic a l'Alt Pirineu i Aran i Ponent. El Consell d'Administració s'ha reunit aquest dimarts telemàticament i ha aprovat convenis amb les federacions d'hostaleria, turisme rural i càmpings, la mancomunitat d'esquí nòrdic del Pirineu, la DO Costers del Segre, l'Agència Catalana de Turisme, la XAL i EURECAT. D'entre les subvencions, destaca l'augment d'un 65% respecte a altres anys per als allotjaments turístics i estacions d'esquí nòrdic fins a arribar als 128.000 euros, a causa de la crisi sanitària que afecta de manera directa el sector, tal com va anunciar la vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, en la comissió informativa del 26 de maig.

Els convenis de col·laboració aprovats pel Consell d'Administració estipulen per aquest any 2020 un import de 45.000 euros per a la Federació d'Hostaleria de Lleida i de 35.000 euros per a l'Associació de Càmpings i el Turisme Rural de Lleida. L'import destinat a la Mancomunitat d'estacions d'esquí nòrdic per a la promoció turística de les comarques del Pirineu és de 13.000 euros, que inclouen accions promocionals, de difusió, elaboració d'estudis i també de formació.

El Consell d'Administració també ha aprovat el conveni amb el Consell Regulador de la DO Costers del Segre -on s'hi inclouen entre d'altres els vins del Pallars Jussà- destinat a la promoció de l'oferta d'enoturisme i el desenvolupament econòmic de la zona durant aquest any 2020 amb una sèrie d'iniciatives per les quals el Patronat de Turisme aportarà en aquesta anualitat 20.000 euros.

D'altra banda, s'ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme i l'Agència Catalana de Turisme per a la integració del Patronat en el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de Turisme. La Diputació de Lleida aportarà per a aquest any 412.000 euros, dels quals 75.000 corresponen a l'aportació obligatòria com a soci de l'Agència i la resta a accions de promoció específica que es duen a terme mitjançant la marca turística de Pirineus i amb les diverses campanyes promocionals que s'han impulsat enguany de manera excepcional per al foment del sector turístic de la demarcació en aquest any 2020.

El Consell d'Administració també ha aprovat un conveni amb la XAL, la Xarxa Audiovisual Local de Catalunya, per un import de 90.000 euros per a la producció de programes audiovisuals que ajudin a promoure el territori de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida. Aquest projecte audiovisual té la finalitat de revitalitzar el sector turístic després de la crisi sanitària mundial de la covid-19, que ha suposat una "paràlisi total".

Finalment, el Consell d'Administració ha aprovat l'acord marc per al desenvolupament de les activitats del Centre of Excellence in Tourism Innovation, entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i la fundació EURECAT, destinat a fer actuacions vinculades amb la innovació i la transferència de coneixement i enfocades a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística. Es fa juntament amb la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Vila-seca.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida col·labora amb EURECAT mitjançant la implementació del Tourism Data System, la plataforma en línia que dota l'observatori del Departament d'Innovació Turística d'EURECAT d'una eina tecnològica per a la mesura de la conjuntura turística a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida. Aquest sistema es va començar a implementar a la zona el febrer del 2019 amb la finalitat de poder disposar d'informació detallada sobre els nivells d'ocupació en els diferents subsectors d'allotjament turístic i alhora tenir preus sobre la comercialització d'habitacions a les xarxes.

El Consell d'Administració, presidit pel president de la corporació, Joan Talarn, i la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, també ha comptat amb l'assistència del president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, i del cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre.