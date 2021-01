Diversos representants polítics pirinencs reclamen que el confinament sigui comarcal

Diversos representants polítics de l'Alt Pirineu han fet notar la seva indignació les darreres hores arran de la decisió de la Generalitat de tornar al confinament municipal durant almenys 10 dies, a partir del 7 de gener. A través de les xarxes socials, han reclamat al govern que mantingui el confinament comarcal, per no penalitzar territoris rurals, amb pocs habitants i la població molt dispersa, fet que obliga els seus habitants a desplaçar-se sovint a poblacions veïnes per abastir-se de béns o serveis.

En aquest sentit, s'han expressat a través de les xarxes socials la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta o l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, i l'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, que han fet incidència en els pocs casos que hi ha al Pallars Sobirà.

Demanem a @Govern que analitzi les especificitats de l'Alta Ribagorça. Confinament municipal? Necesitem fer desplaçaments comarcals diaris, és essencial. Població, autònoms i empresaris s'han implementat de forma exemplar en les mesures de protecció, prioritzant sempre la salut. — Maria José Erta (@MariaJoseErta11) January 4, 2021

El tancament municipal, als Pallars, no té sentit. Tenim una incidència mínima de Covid. La Població del Pallars S. la podem posar en una sola poma de l'Eixample. Les 5.000 persones del concert d'en Raphael superen la població major d'edat de la comarca.⚖. pic.twitter.com/6YKhp0eKOw — Raimon Monterde 🎗 (@RaimonSort) January 4, 2021

Indignant el tracte del govern a les nostres comarques.

Quina falta de coneixença de Territori per favor.

Algú em pot dir quin sentit té tancar-nos municipalment al Pallars ?Quants casos tenim ? Tan malament ho fan els empresaris i els visitants amb les mesures de prevenció ? pic.twitter.com/uzD1h6qLGU — Gerard Sabarich 🎗 (@Gerard_Rialp) January 4, 2021

També ha mostrat la seva indignació a través de les xarxes socials l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó. "Es pot entendre perfectament la dificultat de gestió en una pandèmia com l'actual, el que no es pot entendre és com està actuant el nostre govern. No poden ficar la nostra comarca al mateix sac", ha lamentat, tot afegint que "aquest és un resultat més de la desconeixença del nostre territori i de com actuen i decideixen sobre nosaltres. A l'hora de repartir en inversions sí que poden comptar els habitants per m2 i així estem de desfavorits respecte a altres comarques. Ara, en canvi no es valora com estem, com vivim i les conseqüències que comportarà per a la nostra comarca un confinament municipal. Molta força a tots els sectors, el futur ens serà molt dur".

Per la seva banda, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, responent a diverses interpel·lacions a través de Twitter, ha assenyalat que "hem demanat des del primer moment que si eren necessaris els confinaments, aquests fossin comarcals a tot el Pirineu. Ho hem dit sempre i ara també". En relació a l'assimilació d'Andorra a l'Alt Urgell, ha defensat que epidemiològicament no ha tingut efectes negatius, remetent-se als ingressos hospitalaris que hi ha al Sant Hospital i a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i ha insistit en els beneficis de la mesura.

Econòmicament 1600 treballadors transfronterers que treballen a Andorra i viuen a l’Alt Urgell, més els potencials clients andorrans pel nostre comerç. Socialment, moltes famílies que s’han pogut retrobar amb totes les mesures. — Jordi Fàbrega 🎗 (@jorfabrega) January 4, 2021

Més enllà dels representants polítics, diversos pirinencs i pirinenques han mostrat el seu descontentament pel nou confinament municipal, com l'exdiputada aranesa Mireia Boya, que ha criticat la "lògica urbanocèntrica de les mesures del Procicat".