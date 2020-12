Dolça revolució organitza un acte a Tremp per oferir MMS a la residència

L'entitat Dolça Revolució ha organitzat aquest diumenge un acte al davant de la residència de la Fundació Fiella de Tremp. L'activista i agricultor Josep Pàmies, acompanyat d'altres membres i seguidors de Dolça Revolució, han intentat lliurar diverses dosis d'MMS, una substància que conté clorit de sodi, que des de l'entitat asseguren que ajuda a superar el covid-19 i que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, depenent del Ministeri de Sanitat, desaconsella, en assegurar que no hi ha base científica que l'avali i que pot tenir efectes adversos greus.

En aquest sentit, Pàmies ha carregat contra les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles per no permetre provar aquest tractament, que assegura que s'utilitza amb èxit a Bolívia. També ha carregat contra els mitjans de comunicació per no difondre els beneficis que assegura que té aquesta substància. A més, ha denunciat l'ús de "vacunes tòxiques" per tractar a la població. A la concentració s'hi ha sentit crits de "salven els avis, aturem el genocidi", i s'hi han llegit pancartes amb lemes com "MMS cura, la sobremedicalització, mata", "vacunes sense tòxics pels nostres avis", "més sol i menys vacunes" o "volem autòpsies".

Després dels parlaments, els convocants han intentat lliurar documentació i una bossa amb MMS a la residència, però els Mossos d'Esquadra -que han desplegat diversos efectius a la zona- els han impedit entrar al centre, argumentant motius de salut pública. Des de l'entitat han trucat a la residència per demanar que algú sortís a recollir el material, però ningú ho ha fet, de manera que se l'han tornat a endur.

D'altra banda, Pàmies ha explicat que en arribar a Tremp ha estat aturat en un control de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, on l'han multat per saltar-se el confinament comarcal, vigent des de divendres. Tot i això, ha assegurat que la Constitució "empara la lliure circulació per tot el territori espanyol", ja que, ha afegit Pàmies, és superior a la regulació desplegada amb l'estat d'alarma, que permet limitar la mobilitat.

L'acte ha aplegat a una cinquantena de persona i molts dels concentrats no duien la mascareta posada, tot assegurant que si es mantenia un metre i mig de distància, no era necessària. Els Mossos d'Esquadra els han recordat que és obligatori l'ús de la mascareta en espais públics i han identificat alguns dels que no la duien.