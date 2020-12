Dos anys lluitant contra l'assetjament escolar

Fa uns dies, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell donava a conèixer en un comunicat de premsa que diverses institucions i professionals de l'Alt Urgell havien fet un front comú contra l'assetjament escolar, en detectar que els darrers temps havien aparegut amenaces, injúries i faltes de respecte a les xarxes socials. Arribar fins aquí, fins a poder detectar i actuar contra aquests comportaments, no ha estat senzill i han calgut dos anys de feina. Així ho explica la tècnica d'Educació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Eli Valls, que ha estat una de les persones que més s'ha implicat en el projecte per combatre l'assetjament escolar a la comarca.

Valls ha detallat que "l'acció donada a conèixer aquests darrers dies és potser la més visible", però ha deixat clar que fa molts mesos que es treballa en aquest àmbit. De fet, fa dos anys es va començar a elaborar un Pla comarcal contra l'assetjament escolar, fruit de la petició que van fer els mateixos joves en el marc del Consell Municipal d'Adolescents de la Seu d'Urgell.

Valls detalla que, quan es produeix una situació d'assetjament dins d'un centre escolar, Educació ja té uns protocols establerts i es pot actuar. El problema, afegeix, "és quan això passa a fora de l'escola", ja que en aquests casos no hi havia cap protocol per combatre-ho. És per això, afegeix, que el pla que s'ha elaborat a nivell comarcal ha volgut combatre l'assetjament en edat escolar "des d'una perspectiva comunitària i en xarxa amb tots els agents del territori".

Per tal de poder arribar a actuar a fora de l'escola, al llarg d'aquest temps s'ha fet una feina de formació i conscienciació amb els centres i els seus docents, amb les associacions de famílies i també amb diferents professionals, en àmbits com la salut, la seguretat, els monitors de transport i menjador o els clubs esportius, per tal d'intentar tenir controlats -i conscienciats- tots els actors dels àmbits on es pot produir aquest assetjament. A banda, s'han dut a terme altres actuacions que han permès fer una diagnosi de la comarca i detectar les necessitats que hi ha.

Aquests contactes amb l'entorn, a més, s'han complementat amb activitats dirigides als mateixos infants i adolescents, com ara tallers i xerrades. També s'han fet formacions dirigides als professionals en matèria de noves tecnologies, ja que és en aquest àmbit on cada cop més es produeixen aquestes situacions d'assetjament. Un fenomen, el del ciberassetjament, que de fet s'ha accentuat arran del confinament.

Amb la mateixa intenció de fer que qualsevol actor de la societat sigui qui doni l'alerta en cas de detectar una situació d'assetjament, també s'han realitzat tasques de conscienciació social, a través d'exposicions o aparicions als mitjans de comunicació. Valls posa de manifest que ha estat gràcies a tota aquesta feina de conscienciació de l'entorn que s'han pogut detectar les situacions d'assetjament a les xarxes socials que s'han donat a conèixer recentment, ja que justament han estat actors de fora dels centres escolars qui han donat l'avís per tal que es pogués actuar.

Els impulsors d'aquest pla recorden a la ciutadania que, en cas de detectar qualsevol possible situació d'assetjament, poden comunicar-ho als Serveis Educatius de l'Alt Urgell i Cerdanya, al 973351811 o a c5900747@xtec.cat; al Servei d'Educació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, al 973350010 o a educacio@aj-laseu.cat; o al Servei d'Educació del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, al 973 353 112 o a ensenyament@ccau.cat.