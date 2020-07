Dos dies seguits sense nous positius a l'Alt Pirineu i Aran

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ja encadena dos dies seguits sense nous positius de covid-19. El departament de Salut ha informat aquest migdia que en les darreres 24 hores tampoc s'ha notificat cap nou cas. D'aquesta manera, la xifra total d'afectats al llarg de tota la pandèmia es manté en 525 a la regió. Recordem que divendres passat es va registrar un increment sobtat de 22 nous casos, a causa del brot detectat a la residència geriàtrica d'Oliana. Dissabte hi va haver cinc nous casos, diumenge va baixar a quatre, dilluns a un i aquest dimarts i dimecres ja no se n'ha notificat cap. Dels 525 positius, 105 s'han detectat en residències. Al llarg de tota la pandèmia hi ha hagut 30 defuncions a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran.