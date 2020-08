Dubèrt eth termini entà sollicitar es ajuts deth Conselh Generau d’Aran entar an 2020

Eth Conselh Generau d’Aran a aprovat era convocatòria entara c oncession de subvencions entar an 2020 en diuèrsi airaus, que se pòden sollicitar enquiath pròplèu dia 30 de seteme de 2020. Era quantia d’aguestes ajudes non pòt superar es 5.000 euròs, se poderàn autrejar subvencions enquiath 75% deth còst dera activitat e non se subvencionaràn mès de dues peticions per entitat laguens d’aguesta linha de subvencions.

Subvencions en airau de cultura e lengua

En airau de cultura e lengua, era concession d’aguestes ajudes autrejades peth govèrn d’Aran a coma objècte era difusion e dinamizacion culturau e der aranés ena Val d’Aran. Son subvencionables es activitats qu’agen a veir damb era dinamizacion culturau, eth foment dera lengua e es activitats de conservacion der auviatge culturau.

Poderàn accedir ad aguestes subvencions aqueres associacions, fondacions, persones juridiques e d’autes entitats culturaus que participen o amien a tèrme quinsevolh des activitats objècte d’èster subvencionades damb domicili en Aran e excepcionaument, es entitats publiques o privades qu’a despièch d’èster domiciliades dehòra d’Aran, realizen activitats esporadiques en Aran entara difusion e dinamizacion culturau ena Val d’Aran. Es requisits entà demanar aguesta ajuda se pòden consultar enes bases reguladores d’aguesta convocatòria.

Subvencions en airau d’espòrts

Era concession d’aguestes ajudes anarà destinada a activitats de foment der espòrt ena Val d’Aran, organizacion d’eveniments esportius e activitats des associacions que realizen o programen activitats esportiues e de competicion.

Poderàn accedir ad aguestes subvencions aqueres associacions, fondacions, persones juridiques e d’autes entitats esportiues que participen o amien a tèrme quinsevolh des activitats objècte d’èster subvencionades damb domicili en Aran e excepcionaument, es entitats publiques o privades qu’a despièch d’èster domiciliades dehòra d’Aran, realizen activitats esporadiques en Aran entath foment, programacion e organizacion d’activitats esportiues ena Val d’Aran. Es requisits entà demanar aguesta ajuda se pòden consultar enes bases reguladores d’aguesta convocatòria.

Subvencions en d’auti airaus

Ath delà des subvencions especifiques enes airaus de cultura e lengua e espòrts, eth Conselh Generau d’Aran tanben concedirà ajudes entà subvencionar activitats de foment enes airaus de miei ambient, accion sociau, joenessa, ensenhament e promocion toristica ena Val d’Aran.

Poderàn accedir ad aguestes subvencions aqueres associacions, fondacions, persones juridiques e d’autes entitats culturaus que participen o amien a tèrme quinsevolh des activitats objècte d’èster subvencionades damb domicili en Aran e excepcionaument, es entitats publiques o privades qu’a despièch d’èster domiciliades dehòra d’Aran, realizen activitats esporadiques en Aran laguens der objècte d’aguesta convocatòria. Es requisits entà demanar aguesta ajuda se pòden consultar enes bases reguladores d’aguesta convocatòria.