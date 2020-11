Dues noves defuncions per covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran

Dues persones han mort per causes derivades del covid-19 en les últimes hores a l'Alt Pirineu i Aran. Una de les defuncions s'ha produït a l'Hospital de Cerdanya. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament de Puigcerdà, es tracta d'un home de 85 anys, veí de la Baixa Cerdanya. L'altra defunció s'ha produït a l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu d'Urgell, tal com ha donat a conèixer el mateix ajuntament urgellenc.

Pel que fa a la situació epidemiològica, aquesta es manté força estable al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. El risc ha baixat respecte a fa 24 hores de 381 a 373, però la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha pujat de 0,74 a 0,77. Recordem que si està per sota d'1 vol dir que el virus retrocedeix, mentre que si està per sobre, es considera que la malaltia s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han notificat 28 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.659.

Per comarques, a l' Alt Urgell el risc ha baixat de 408 a 397, però l'Rt ha pujat de 0,83 a 0,86. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha ara mateix 8 persones hospitalitzades, una menys que fa 24 hores. A Cerdanya, el risc també ha baixat, de 544 a 490 però l'Rt ha pujat de 0,93 a 0,96. Ara mateix es mantenen 2 persones ingressades a l'Hospital de Cerdanya per covid-19.

Al Pallars Jussà el risc ha tornat a pujar, passant de 798 a 866, així com l'Rt, que ha passat d'1,64 a 1,67. Segons Salut hi ha 4 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una menys que fa 24 hores. Al Pallars Sobirà, el risc ha passat de 117 a 127 i l'Rt s'ha mantingut en 0,32. Una persona de la comarca segueix ingressada per covid-19. A l' Aran, el risc ha pujat de 223 a 234 i l'Rt ha crescut de 0,42 a 0,48. Igualment, una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l' Alta Ribagorça el risc ha baixat de 1.071 a 917 però l'Rt ha pujat d'1,85 a 1,87. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.