ERC tria els candidats pirinencs a les eleccions del 14-F

Esquerra Republicana ja ha triat els candidats pirinencs que aniran a les llistes del partit a les eleccions al Parlament del pròxim 14 de febrer. Aquests últims dies les executives comarcals han celebrat els respectius congressos per triar aquestes persones. Encara cal definir, però, quins números ocuparan a les llistes, tant de Lleida com de Girona (en el cas de la candidata de Cerdanya).

Justament, a Cerdanya la candidata que es presentarà per la circumscripció de Girona serà Montse López Amor. Veïna de Puigcerdà i nascuda a Palma de Mallorca fa 50 anys és actualment secretària de la Dona tant a l'executiva local de Puigcerdà com a la comarcal de Cerdanya i a la regional de l'Alt Pirineu. A més, també ostenta la secretaria general a la federació comarcal de Cerdanya i va ser regidora a l'Ajuntament de Puigcerdà.

A l' Alt Urgell, la candidata elegida ha estat Elisa Farré, actual presidenta de la federació comarcal. Nascuda a Vallfogona de Balaguer fa 53 anys i veïna de la Seu d'Urgell, ha estat directora de l'Oficina de Treball de l'Alt Urgell i Cerdanya. És llicenciada en ciències polítiques i sociologia per la Universitat Autonoma de Barcelona i Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Substitueix a F rancesc Viaplana, que va ser el candidat d'Esquerra de l'Alt Urgell a les darreres eleccions al Parlament i que, durant aquesta legislatura, ha estat diputat.

El candidat del Pallars Jussà serà Antoni Flores, el president de la federació comarcal. Actual vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tremp, milita a Esquerra des de l'any 1992, any en què va començar a fer política. Flores és enginyer tècnic industrial de professió.

Al Pallars Sobirà, mentrestant, s'ha triat a Maleni Barbero com a candidata. És regidora a l'Ajuntament de Sort des de fa dos mandats, actualment com a regidora a l'oposició i anteriorment com a regidora d'Hisenda i governació, administració i règim interior. És treballadora de banca des de fa més de vint anys i està molt vinculada al món sindical, sent presidenta del comitè d'empresa del Banc Sabadell a la província de Lleida.

A l' Alta Ribagorça el candidat elegit serà Jordi Peiró, que és membre de l'executiva comarcal. Secretari de Transició ecològica de la comarcal i de la Federació regional d'ERC Alt Pirineu i Aran, Peiró es dedica al sector del servei de carreteres i és vocal de l'EMD de Durro, a la Vall de Boí.

Finalment, Hug de la Rosa ha estat elegit candidat d' Esquerra Republicana Occitana per a la demarcació de Lleida. A banda de ser el candidat, també ha estat elegit president de l'executiva a l' Aran, substituint a Jordi Boix. Militant històric d'Esquerra Republicana Occitana, De la Rosa forma part de l'Ajuntament de Les com a regidor d'Aran Amassa, formació política d'entesa d'esquerres sobiranistes.