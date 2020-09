L'Ecomuseu i mossèn Benigne Marquès ja tenen la Creu de Sant Jordi

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i mossèn Benigne Marquès ja tenen la Creu de Sant Jordi, després que aquest dilluns a la tarda els l'hagi lliurat el president de la Generalitat, Quim Torra. Són els dos representants de l'Alt Pirineu i Aran que enguany han estat distingits amb aquesta insígnia, que també s'ha donat a la pilot de trial i enduro, Laia Sanz, amb vincles familiars a Coll de Nargó.

En el cas de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i tal com es va donar a conèixer al març, quan es van anunciar els noms reconeguts enguany, la Creu de Sant Jordi se li ha atorgat " pel seu treball de recuperació, restitució i difusió de l'etnografia de les Valls d'Àneu i de la resta del Pallars, tasca duta a terme des de fa més de 25 anys. El seu compromís amb l'entorn ha quedat demostrat a través de les activitats de dinamització social i comunitària del territori. La seva tasca de recuperació, promoció i reivindicació de l'artesania pirinenca com a producte de qualitat ha esdevingut motor per a la dinamització de nous mercats".

És un orgull com alcalde d'Esterri d'Àneu i president del consorci de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu poder assistir a l'entrega de la Creu de Sant Jordi. Un reconeixement molt merescut, amb una trajectòria de més de 25 anys.

Moltes gràcies a tot l’equip que ho ha fet possible. pic.twitter.com/pvAa6kL7QF — Pere Ticó (@pere_tico) September 21, 2020

En el cas de Marquès, la Generalitat ha explicat que el reconeixement s'atorga " pel seu treball de preservació i divulgació de la cultura catalana que l'ha convertit en un referent intel·lectual. Com a fundador de la Societat Cultural Urgel·litana i secretari de la revista Urgellia ha fet importants contribucions al coneixement de l'època antiga del Bisbat d'Urgell amb notables descobertes de documentació inèdita. Responsable de l' Arxiu Capitular i Diocesà d'Urgell, ha estat un autor prolífic i ha treballat intensament en la recerca i difusió de les arrels culturals i històriques de la diòcesi d'Urgell i de Catalunya".

Durant l'acte d'entrega de les creus de Sant Jordi, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat que " sense llibertat no hi ha cultura, no hi ha talent, i sense cultura no hi ha llibertat. La cultura ens fa ser presents al món i ens permet participar amb la construcció de la humanitat amb la nostra veu".