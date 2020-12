L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu ja ha recuperat unes 300 peces d'artesania en desús

L' Ecomuseu de les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, fa uns vint anys que treballa en la recuperació, promoció i reivindicació de l'artesania pirinenca com a producte de qualitat. Durant aquest temps ja ha recuperat unes 300 peces de terrissa, fusta, ferro, cistelleria o tèxtil. Es tracta d'objectes i eines quotidianes molt utilitzades històricament en la societat pirinenca que resten avui en bona part en desús. El director de l'Ecomuseu, Jordi Abella, ha explicat que el saler de fusta o la sopera de terrissa són els productes estrella. Es tracta d'objectes evocadors d'una forma de vida ja passada que ajuden a recuperar hàbits domèstics que ja havien desaparegut.

Aquest projecte va sorgir arran d'un estudi sobre el sector de l'artesania (no alimentària) dins del territori pirinenc elaborat per l'Ecomuseu i en col·laboració amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El document va concloure que molts dels objectes que ja no es feien servir a les cases podien convertir-se en veritables icones o símbols d'unes formes de vida molt vinculades al territori i als seus paisatges humanitzats.

Amb l'objectiu de tornar a recuperar aquesta artesania local va néixer Quadra Carma, espai de venda i exposició de tots aquests productes, gestionat per l'Ecomuseu. Durant tot aquest temps a més de la documentació, també han recuperat una gran quantitat de peces originals, d'èpoques diferents, que també permeten conèixer amb més detall les produccions locals i la seva evolució, ha explicat Jordi Abella.

Abella ha afegit que per la recuperació de moltes peces ha sigut clau l'obra de Ramon Violant i Simorra, l'etnògraf pallarès que ha aportat abundant material gràfic, referències documentals i peces originals de contrastada procedència pirinenca. Aquest projecte que va començar al Pallars Sobirà de seguida va agafar una dimensió pirinenca i ara comprèn el Pirineu català, aragonès i basc.

El director de l'Ecomuseu ha dit que, en aquest camí de recuperació de peces d'artesania local, tot no ha sigut fàcil donat que s'han trobat en una falta de professionalització i que moltes de les persones que mantenen encara aquesta activitat tenen una edat avançada. En el procés de recuperació de peces, l'Ecomuseu també ha comptat amb la col·laboració de la Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya.

Jordi Abella ha explicat que des de l'Ecomuseu fan encàrrecs concrets, a partir de mostres i dissenys antics, a diversos artesans. D'aquesta manera s'han recuperat algunes peces i alguns objectes que fa anys que s'havien deixat de fer, i s'han reintroduït decoracions i elements estètics que estaven en procés de desaparició.

Amb aquest projecte l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu està complint amb un doble objectiu que el caracteritza: la recerca i la creació de nous productes culturals que integrin, d'una banda, la recuperació del patrimoni cultural pirinenc i, de l'altra, el desenvolupament econòmic i social a partir dels recursos del territori.