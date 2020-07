Elisa Farré és elegida presidenta d'ERC a l'Alt Urgell

Elisa Farré liderarà com a presidenta l'executiva comarcal d'Esquerra Republicana a l'Alt Urgell, juntament amb l'alcalde de Coll de Nargó i vicepresident del Consell Comarcal, Martí Riera, en aquest cas com a secretari general. A l'executiva, elegida en el congrés comarcal celebrat aquest dilluns, els acompanyaran l'alcaldessa d'Oliana, Carme Lostao, com a secretària d'Organització; l'alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, com a secretària d'Imatge i Comunicació; l'alcalde d'Arsèguel, Antoni Casanovas, com a secretari de Transició ecològica; el senador Miquel Caminal, com a secretari d'Acció política; Jaume Bertran, com a secretari de Finances; Àngela Tarrés, com a secretària de la Dona; Jordi Sala, com a secretari de Política municipal; i Francesc Jordana, com a secretari de Ciutadania.

Elisa Farré Torra, nascuda a Vallfogona de Balaguer fa 53 anys, ocupa actualment el càrrec de Directora de l'Oficina de Treball de l'Alt Urgell. És llicenciada en Ciències polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Des de la formació han indicat que "l'Objectiu de la nova executiva comarcal és fer créixer el projecte d'ERC a la comarca d'acord amb els principis i ideals republicans, aconseguir representació a tots els municipis de l'Alt Urgell i consolidar la representació arreu del territori".

La candidatura elegida, han afegit, "donarà suport al nostre teixit productiu i associatiu com a mecanisme d'arrelament social. En definitiva, es vol centrar tots els esforços a esdevenir un referent de servei a la ciutadania, compromís per la bona feina i ètica personal i professional". Pel que fa al president sortint, Sergi Parramón, segueix treballant pel partit, actualment, com alliberat, desenvolupant una gestió tècnica a la comarcal.

Per altra part, en les anteriors setmanes també s'han celebrat els congressos comarcals del partit a Cerdanya, l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà. En dates pròximes es tancarà el termini de congressos, amb la celebració dels de les comarques pendents de l'Alt Pirineu i Aran: el Pallars Jussà i l'Aran.