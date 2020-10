Endesa ha fet prop de 400 operacions d'ajustament de cabal per permetre esports d'aventura al Pallars

Endesa ha realitzat aquest estiu al voltant de 400 operacions a les seves instal·lacions per ajustar el cabal circulant òptim a la Noguera Pallaresa i fer possible activitats de ràfting, piragüisme, canoa o descens de barrancs amb les millors condicions. Tal com ha recordat la companyia, aquesta regulació es fa gràcies a un conveni signat l'any 2000 amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

El conveni, explica Endesa, "estipula un cabal mínim circulant de 22m3/s per poder realitzar activitats com els descensos de ràfting, ja que en moltes ocasions les condicions que hi ha de forma natural i en funció de la climatologia no serien suficients per poder practicar esports d'aigua". La regulació d'aigua per a ús lúdic-social, afegeixen, "requereix un exigent manteniment periòdic de les centrals hidroelèctriques, així com de les infraestructures hidràuliques associades, juntament amb un sistema de comunicacions fiable entre les centrals i el centre de control".

La companyia ha detallat que "en primer lloc, els tècnics d'Endesa realitzen un estudi previ des del Centre de Control d'Hidràuliques de la Companyia, situat a Lleida, en el qual es valora la quantitat d'aigua sol·licitada pel Consell Comarcal i la disponible tenint en compte, d'una banda, l'estat actual dels rius i, per una altra, les condicions del medi ambient que garanteixin l'èxit de les activitats, sempre tenint en compte altres servituds que puguin haver-hi com els regadius o l'abastiment d'aigua a la població".

A partir d'aquest estudi, i segons el punt de l'orografia en què sigui necessari fer la regulació del cabal, s'activen les operacions per controlar-lo. En concret, afegeixen, "la gestió al Pallars Sobirà es realitza per turbinatge, que compatibilitza l'ús lúdic-social del riu amb la generació d'energia elèctrica a partir de la força de l'aigua, la qual cosa suposa l'obtenció d'energia d'origen 100% renovable". Aquesta via, indiquen, "requereix acumular aigua al llarg d'un període determinat (dia, setmana o mes, depenent del tipus d'embassament) i alliberar-la durant el temps necessari en el qual s'hagi de desenvolupar l'activitat, generant electricitat de manera simultània". Per l'activitat de ràfting diària en el Noguera Pallaresa es necessita alliberar aigua al llarg de quatre hores, durant les quals s'està generant de manera simultània electricitat. La gestió es fa de manera automatitzada i telecomandada a distància, és a dir, des del Centre de Control d'Hidràuliques de la Companyia, ubicat físicament a la ciutat de Lleida

Des de la companyia han indicat que, malgrat que la situació excepcional que s'està vivint ha fet ajornar competicions esportives a nivell nacional i internacional, hi ha hagut força turistes que han contractat activitats de ràfting, piragüisme, canoa o descens de barrancs. Tant Endesa, com a reguladora del cabal d'aigua dels rius, com el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, han fet un balanç positiu de la temporada d'esports d'aigua, tot i començar-la amb tres mesos i mig de retard.