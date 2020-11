Entitats ecologistes demanen que s'aparti el funcionari investigat per la mort de l'os Cachou

Les entitats ecologistes, Ipcena i Fapas, personades com acusació particular en el cas de la mort de l' os Cachou, han demanat al govern aranès que aparti al funcionari de Medi Ambient del Conselh Generau detingut la setmana passada per la seva presumpta relació amb el cas. Els ecologistes han demanat per carta a la síndica, Maria Vergés, i al conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental, Francés Bruna, que l'apartin del seu lloc de feina, almenys mentre no s'aclareixin els fets de la mort de Cachou que investiga el jutjat de Vielha. A l'agent se l'acusa de delictes contra la fauna, de revelació de secrets i de prevaricació.

Per la seva banda, l'entitat Ecologistes en Acció ha demanat que l'administració investigui a fons aquesta mort. L'entitat demana al Govern que també investigui el cas, a banda del procés judicial, per saber s i hi ha hagut algun responsable directe públic o privat. Ecologistes en Acció també considera que no s'estan posant els mitjans necessaris per resoldre el conflicte generat al territori arran de la presència de l'os ni per a millorar les percepcions de la societat sobre la importància d'aquest animal per a l'ecosistema.

Recordem que l'os Cachou es va trobar sense vida el 9 d'abril, una mort que oficialment es va associar a una baralla amb un altre os. La jutgessa va decretar el secret d'actuacions del cas al maig. Entitats ecologistes van considerar poc creïbles les causes oficials de la mort d'aquest plantígrad i van demanar saber el resultat de la necròpsia perquè sospiten que hauria pogut ser enverinat. Per la seva banda, el Conselh Generau d'Aran ha mostrat el seu respecte cap al procés judicial així com cap a la presumpció d'innocència. També ha recordat que sempre ha tingut interès a esclarir les causes de la mort de l'os.