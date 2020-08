El festival Errant durà l'art transgressor i el pensament contemporani a l'Alta Ribagorça

El nou festival itinerant Errant s'instal·larà a l'Alta Ribagorça en la seva primera edició, que tindrà lloc del 18 al 27 de setembre. Tal com s'ha donat a conèixer en la presentació que s'ha fet aquest dilluns, pretén esdevenir un espai de referència i un punt de confluència entorn de l'art més transgressor, experimental i avançat i el pensament contemporani a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i Ponent.

Així, una trentena d'artistes i prestigiosos professionals vinculats als mitjans de comunicació i al món de la imatge bastiran una programació d'alta qualitat que es constituirà al voltant de tres itineraris (de l'art, del pensament i de la poesia i la música), en els quals les instal·lacions artístiques, els diàlegs a la plaça, o les petites rutes poètiques i musicals, envairan carrers, places i edificis del patrimoni cultural i històric d' El Pont de Suert, Vialller o la Vall de Boí.

Itinerari de l'art

L'Errant arrancarà el divendres dia 18 de setembre a les 8 del vespre a Vilaller, amb l'exposició col·lectiva Dones. Retòriques del poder i del desig. Una mostra que s'articula sota l'aixopluc del programa ' Art al magatzem', que cada any impulsarà l'Errant i que ocuparà un local, magatzem o espai popular d'un poble, i li donarà un nou ús artístic, fent arribar l'art on hi ha la gent.

'Art al magatzem' sintetitza l'esperit de festival: obres de creadors que sovint transiten pels marges experimentals i radicals de l'art, alhora que connecten amb la realitat cultural, social i política de la nostra època. En aquesta primera edició d''Art al magatzem', són set les artistes convidades pel comissari del festival Jesús Vilamajó: Nora Ancarola, La Sofy, Alexandra Garcia Pascual, Gema Polanco, Juana Dolores Romero Casanova, Olga Olivera-Tabeni i Christina Schultz. L'exposició es complementarà, el dia 25 a la tarda a Vilaller, amb dues performances d'Olivera-Tabeni i de Schultz.

Al Pont de Suert s'hi podrà veure treballar l'artista Marcel Rubio Juliana, que durant tres dies dibuixarà al carbó el decorat monumental d'un escenari a la plaça del Mercadal; i Pedro Torres, que presentarà la seva videoinstal·lació Òcul, una narració textual on les imatges d'eclipsis i escultures antigues dialogaran amb el conjunt monumental de l'església vella.

Per acabar aquest recorregut per l'itinerari de l'art, el diumenge dia 20 de setembre, els visitants gaudiran d'una proposta artística monumental a càrrec de Marco Noris, Sara Agudo Millán, Blanca Viñas i Albert Alcoz, que instal·laran les seves respectives creacions en tres de les esglésies més emblemàtiques del romànic de la Vall de Boí: Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d'Erill la Vall.

L'itinerari del pensament

El Pont de Suert acollirà aquest itinerari d'art i pensament convidant a diferents experts a reflexionar sobre els efectes que les imatges i paraules causen en la societat en aquest "fluir rizomàtic de l'era digital". A la Confraria Nova s'hi veurà, el dia 19 de setembre, dues taules de debat: Andrés Hispano i Fèlix Pérez-Hita, creadors i realitzadors del programa d'assaig visual Soy Cámara, del CCCB, parlaran sobre la influència de les imatges a partir del món del cinema i la fotografia; i Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic especialitzat en intel·ligència artificial i col·laborador de RAC1, TV3 o La Vanguardia, i el gestor de coneixement especialitzat en divulgació cultural a la xarxa, i en especial a Viquipedia, Àlex Hinojo, abordaran la relació entre identitat i algorismes.

Seguint amb el pensament, el dia 26 de setembre tindran lloc a la plaça del Mercadal tres 'Diàlegs a la plaça': al matí, la comissària i crítica d'art Alexandra Laudo dialogarà amb l'artista Marcel Rubio Juliana sobre la història de les imatges, la memòria, la malenconia i la presència de la literatura i la paraula en els seus treballs; mentre que a la tarda, la periodista, editora i cap de redacció del digital Crític Laia Soldevila conversarà sobre la importància de l'ètica periodística amb Salvador Alsius, periodista, degà del Col·legi de Periodistes, vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i professor universitari que ha treballat a TVE i TV3; i en acabar aquest segon diàleg, l'experta en comunicació audiovisual i freelance Natàlia Lloreta s'entaularà amb l'activista aranesa i ambientòloga Mireia Boya per parlar sobre les seves "Lleides", els seus paisatges i els seus límits, sobre l'explotació dels territoris, els seus parlars, les seves gents i els seus futurs.

Itinerari de la poesia i la música

La poetessa i artista Juana Dolores Romero Casanova, acompanyada del director de la Fundació Lo Pardal, Pau Minguet, presentaran el dia 19 de setembre, a la plaça de Vilaller, el poemari Bijuteria, darrer premi Amadeu Oller. Per la seva banda, el Pont de Suert acollirà dues propostes poètico-musicals. El dia 19 de setembre, el cantautor Xavier Mayora, acompanyat de cinc virtuosos músics, presentarà el seu darrer disc Anartista, i el dia 26 el Col·lectiu de Resistència Poesia Estripada proposaran Errabundejant: un itinerari poètic pel centre històric tot recuperant la veu de poetes lleidatans contemporanis. S'iniciarà a la plaça de l'Ajuntament i clourà davant l'església vella.

Acabant aquest itinerari de la poesia i la música, la Vall de Boí acollirà el concert 'Els dits de la música', de Toti Soler. Música íntima i delicada que fusiona formes musicals clàssiques amb el folk, el jazz o el flamenc, i que constitueixen el seu univers musical. L'itinerari-concert intimista 'Tot dorm', a càrrec del trio format per Neus Borrell, Miquel Joan i Jordi Rallo, que es podrà gaudir entre Durro i l'ermita de Sant Quirc, i que inclourà des de cants tradicionals fins a poemes musicats d' Anna Dodas, Maria-Mercè Marçal, Verdaguer i altres autors, serà l'acte de cloenda d'aquest primer Errant.

Mapa d'autor

Tota aquesta programació es complementa amb l'edició, la primavera del 2021, d'un mapa d'autor, a partir del qual, cada any, un artista escollit per l'organització, interpretarà el territori que l'Errant haurà ocupat uns mesos abans. En aquesta primera edició, l'artista encarregada de donar forma i contingut al primer mapa, és la mollerussenca Marta Bisbal.

L'organització d'Errant compta amb el comissariat de Culturacció i la producció de l'institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, que finança la pràctica totalitat del projecte, amb un pressupost de 30.000 euros. Compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, dels ajuntaments del Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller i del Centre del Romànic de la Vall de Boí.