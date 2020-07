L'Esbaiola't torna l'import de les entrades al públic confinat del Segrià

El festival d'arts escèniques Esbaiola't ha anunciat que tornarà l'import de les entrades adquirides per persones de la comarca del Segrià que es trobin confinades i, per tant, no puguin acudir al certamen previst entre el 16 i el 19 de juliol a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. El festival ha animat a la resta de comarques que no es troben en situació de confinament a comprar entrades i gaudir de la cultura. De totes maneres, l'organització valorarà si tira endavant amb l'Esbaiola't en funció de la venda d'entrades i els retorns que s'hagin fet de la comarca confinada. Els organitzadors han advertit que "si no s'arriba a un mínim de venda d'entrades que facin sostenible el festival, no es podrà realitzar i haurà de suspendre's". Tot plegat ho anunciarà el cap de setmana del 12 de juliol.

Per tal de poder tornar a posar les entrades a la venda i al mateix temps, poder fer una valoració de la situació, l'Esbaiola't dona de temps fins aquest dimecres a la nit perquè el públic afectat pel confinament pugui tramitar aquest retorn de les entrades. L'organització contactarà a través del correu electrònic amb què els usuaris van fer la compra.