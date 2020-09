L'Escanyabocs més atípica atreu 373 participants

La Seu d'Urgell ja ho té tot a punt per celebrar, aquest cap de setmana, la tretzena edició de l'Escanyabocs. Totes les proves se celebraran al Ràfting Parc i, lògicament, l'edició d'enguany estarà marcada pels efectes del covid-19, amb una limitació del nombre de participants i un reforç de les mesures de seguretat. Des de l'Ajuntament de la Seu han explicat que s'hi han inscrit 373 esportistes, el que implica un total de 462 participacions individuals en les diferents proves esportives a la natura que es fan en el marc de l'Escanyabocs.

Per proves, la cursa trail compta amb 128 inscrits; el raid d'aventura, amb 26 parelles; l'orientació nocturna, amb 57 participants; la marxa nòrdica, amb 31; la cursa de BTT, amb 177; i a l'Open d'escalada hi prendran part un total de 9 esportistes. Pel que fa a la Mini Escanyabocs hi ha inscrits 8 joves atletes; a l'Escanyabocs de Ferro hi participaran 20 esportistes (15 nois i 5 noies), mentre que a l'Escanyabocs de Ferro per equips s'hi han inscrit 2 equips.

Mesures de protecció

Enguany, l'organització de l'Escanyabocs ha hagut de confeccionar un protocol d'actuació per protecció contra el covid-19 que s'ha fet arribar a tots els i les esportistes. Tot plegat implica canvis en la distribució dels espais i dels circuits del Parc del Segre, en el protocol d'actuació en els avituallaments, així com les normes sanitàries obligatòries com l'ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat entre participants. També es demana que els dorsals, que s'hauran d'agafar de forma individual, es recullin amb antelació, per evitar aglomeracions.