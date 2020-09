L'Escola Agrària del Pallars es reinventa

L' Escola Agrària del Pallars, dedicada durant vint anys a la formació reglada amb els Cicles Formatius de Grau Mitjà d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural, canvia totalment d'orientació formativa per passar a oferir una f ormació destinada a la indústria alimentària de muntanya. Ho fa amb un curs anomenat Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya, que és una oferta parcial del CFGS de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.

Tot plegat ho ha donat a conèixer la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, durant l'acte d'inauguració del curs a les escoles agràries de Catalunya. En relació amb el canvi d'orientació de l'escola, la consellera ha destacat que "s'hi ha treballat molt, s'ha iniciat amb bones perspectives i aquest primer curs comptarà amb vuit alumnes". En aquest sentit, Jordà ha animat i agraït "a tots els professionals que fan possible el funcionament de les Escoles Agràries, i avui molt especialment als de l'Escola Agrària del Pallars, perquè no parin d'anar innovant cap a les noves metodologies formatives que s'adaptin al nostre sector i l'ajudin a fer front a tots els reptes que se li presenten per davant".

A més, l'Escola del Pallars també duu a terme formació contínua, fent-se càrrec de la formació teòrica de l'Escola de Pastors, la qual ja va per la 12a edició, realitzant cursos per als professionals de l'agricultura i ramaderia de les comarques de muntanya i dissenyant Itineraris Formatius Personalitzats per als joves que s'incorporen a l'empresa agrària.