Escolars del Pallars Sobirà netegen els rius de la comarca

Uns 160 escolars de Sort, Alins i Ribera de Cardós han participat aquest dimarts en el projecte 'Iniciativa Rius' de l'Associació Esportiva Pallars. Es tracta d'una activitat de neteja de rius de la comarca com ara la Noguera Pallaresa, la Noguera de Tor i la Noguera de Cardós. Els escolars han recollit les deixalles i posteriorment les han seleccionades. L'objectiu de l'activitat, que seguirà els dies 22, 24 i 31 d'octubre amb altres voluntaris, és cuidar un recurs important per a la comarca vinculat molt directament amb els sectors esportiu, turístic, de pesca, hidroelèctric i agrícola, com són els rius. S'ha començat amb els més petits per conscienciar-los de la necessitat de no tirar deixalles al medi natural i no contaminar.

Els pròxims dies de recollides de deixalles, ja amb voluntaris adults de la comarca, es dedicaran a retirar deixalles més voluminoses que prèviament han detectat als voltants del riu, vehicles abandonats, restes de ponts o electrodomèstics. Totes les deixalles recuperades quedaran exposades a Sort per conscienciar als veïns de la necessitat de mantenir net l'entorn i evitar tirar brossa a la natura. En campanyes anteriors es va retirar una tona de ferralla i en aquesta es preveu que el volum de brossa retirat sigui similar.

Les tasques dels més petits no únicament s'han centrat en la neteja, sinó que també s'ha fet un registre de camp per veure la tipologia de les restes que es recullen. Durant la setmana es faran a les aules tallers i explicacions de com s'ha d'efectuar la recollida selectiva. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà col·labora amb l'activitat amb el triatge i la retirada de les deixades que s'han recuperat. L'activitat s'ha fet amb el suport del Parc Natural de l'Alt Pirineu.