S’installen dus mòduls en Espitau Val d’Aran en substitucion deth PMA

Deuant era arribada der iuèrn e er heired, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a reemplaçat e ra unitat PMA plaçada ath cant der Espitau Val d’Aran per uns mòduls provisionaus que responen melhor as besonhs actuaus de, per un costat, es temperatures e incleméncies meteorologiques tipiques dera sason d’iuèrn, e per aute era melhora der espaci assistenciau.

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, a declarat que “era installacion d’aguesta infraestructura, dera madeisha manèra qu’ac a hèt eth PMA pendent aguesti mesi, preten liberar determinadi espacis der espitau entà poder compatibilizar, damb totes es garanties, era activitat assistenciau ordinària e era activitat assistenciau relacionada damb eth covid-19”.

Aguesti moduls, afirme era sindica d’Aran: “mos servissen entà facilitar eth trabalh assistenciau en airau d’urgéncies, fòrça mancat de lòc, e guanhar espacis entà poder amiar a tèrme eth trigatge de persones damb simptomatologia compatibla damb era COVID-19, mès garantint tanben eth benèster e comoditat des pacients e professionaus dera salut de cara as baishes temperatures e nheuades que se demoren enes pròplèu mesi”.

En aguest sens, era sindica a afirmat qu’aguestes infraestructures son provisionaus ara demora que n’arriben ues autes damb majors e melhors prestacions, que non s’an podut installar encara pr’amor des tempsi de demora en procés de fabricacion.