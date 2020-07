Espot serà l'escenari d'un possible nou rècord mundial d'ascens

L'esportista tarragoní establert al Pallars Sobirà, Abel Carretero, intentarà aquest pròxim 7 d'agost batre el rècord mundial d'ascens en 24 hores. Ho farà a l'estació d'equí i muntanya d' Espot, al Pallars Sobirà, on intentarà arrabassar el rècord que ostenta actualment l'italià Luca Manfredi, amb els 17.020 metres de desnivell positiu que va superar el mes de juny passat. Cal dir que, a nivell espanyol, el màxim registre que s'ha aconseguit mai es troba en els 13.000 metres de desnivell positiu assolits per Fernando Cancelo.

Per assolir el rècord mundial, Carretero començarà a córrer el dia 7 d'agost a les 10 del matí i al llarg de les següents 24 hores intentarà acumular el màxim desnivell possible. El recorregut consta de 4,6 km, 2,1 de pujada i 2,5 de baixada, acumulant un desnivell de 520 metres amb pendents màxims del 50% al tram final. El circuit és un bucle que s'inicia a 1.574 metres i té el punt més elevat a 2.094 metres. Carretero comenta que no vol elevar més aquesta cota, ja que a més altitud hi ha menys oxigen i el desgast és major.

Carretero ha fet una crida per comptar amb l'escalf d'amics i de tots aquells que el vulguin acompanyar per donar-li suport durant el repte, sempre que es respecti la distància física recomanada per les autoritats sanitàries. El trajecte estarà marcat amb una senyalització que ell mateix haurà col·locat.

Per al recorregut l'esportista portarà un frontal, per les hores nocturnes, bastons i un rellotge que li servirà de referència per al desnivell. A més, tindrà dos punts d'avituallament, un dels quals serà a la cota 1.900. La seva alimentació constarà de fruita, llaminadures, galetes salades, begudes ensucrades i alguna barreta energètica, ja que durant la cursa es consumeixen molts minerals, sodi i potassi. Els àpats els intentarà fer cada 20 minuts, amb ingesta de poca quantitat però molt freqüent.

Per a aquest tipus de repte Carretero explica que és necessària una preparació especial, ja que estarà corrent durant 24 hores sense parar, i adverteix que és molt necessari confiar en un mateix i tenir una bona motivació personal. Carretero va néixer l'any 1991 a la Pobla de Mafumet, és membre de l'Associació Esportiva Matxacuca i compta amb un palmarès que ha anat creixent des de l'any 2018.

Així, ha estat cinquè a la Copa d'Espanya de curses per muntanya el 2018, sotscampió de Catalunya l'any 2019, ha aconseguit victòries de prestigi a la "Trencacims" de Paüls o a la Tenerife Blue Trial. També ha estat onzè a la cursa OCC de l'Ultra Trail de Montblanc i també onzè en una cursa de la Copa del Món, resultats que li han obert les portes de la Selecció Catalana de la FEEC.