Esquiadors 'atrapats' a Cerdanya gaudeixen de les pistes d'esquí mig buides

Esquiadors de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'havien desplaçat a la Cerdanya a principis d'aquesta setmana per gaudir d'uns dies d'esquí ho estan aprofitant "més que mai". Els amants d'aquest esport s'han trobat amb estacions mig buides i sense cap cua per agafar els remuntadors. Tots coincideixen a destacar que han volgut venir perquè, arran del confinament perimetral de la comarca, no saben quan podran tornar-hi. Els germans Cristina i Albert Martínez, veïns de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), van arribar el dia 22 i han optat per quedar-se per no perdre els diners de la reserva. El Sergi Moreu i el seu fill, de Barcelona, va arribar dilluns i volia marxar aquest dijous, però ha decidit allargar l'estada fins al dia 26.

La Núria Gridé, veïna de Sant Cugat del Vallès, ha explicat que va arribar a Cerdanya el dia 22 amb una reserva d'hotel fins aquest dijous i que, ja a l'allotjament turístic, es van assabentar del tancament perimetral. Davant d'aquesta situació, ha optat per aprofitar l'estada i ha dit que tant ahir dimecres com aquest dijous ha pogut esquiar i s'ha trobat amb "molt poca gent" a l'estació de la Molina.

Mentrestant, el Sergi Moreu, ha explicat que va pujar a la Cerdanya el dia 22 amb el seu fill i que la seva dona havia d'arribar més endavant. Davant de la impossibilitat de fer-ho pel tancament perimetral, han decidit allargar l'estada a Cerdanya i baixar ells a celebrar les festes a casa amb la resta de família.

Per la seva banda, l'Albert Martínez ha dit que, en finalitzar la jornada d'esquí i no poder anar a cap restaurant a dinar, l'única opció que els queda és agafar un entrepà per emportar. Bastants dels esquiadors que aquest dijous es podien veure a la Molina i Masella van arribar a Cerdanya a principis de setmana, amb la qual cosa les noves mesures restrictives els han agafat ja a la zona. Amb tot això, han apostat per quedar-se i gaudir d'unes jornades d'esquí amb molt poca gent.

Treballadors "abocats a la ruïna"

L'altra cara de la moneda són les estacions d'esquí i les persones que treballen d'aquest sector. Masella ha alertat aquest dijous sobre l'impacte econòmic que té per al sector el confinament perimetral de la comarca, el qual s'allargarà, com a mínim, fins al dia de Reis. El seu director, Sergi Tarrés, ha lamentat que ara hagin de pagar les "conseqüències" quan totes les estacions d'esquí catalanes van acordar obrir el 14 de desembre per frenar la mobilitat al Pirineu durant el pont de la Puríssima. Per la seva banda, treballadors vinculats al sector de la neu, com ara les escoles d'esquí, han assegurat que les noves restriccions els aboquen "a la ruïna" i han criticat que les ajudes anunciades pel Govern només han tingut en compte dues setmanes de tancament i no la facturació real d'aquest període, que equival a tres mesos.

Tarrés ha explicat que les perspectives de cara a les festes de Nadal són "dolentes" i que desconeixen "qui podrà venir" a esquiar i com tancaran aquest període, molt important en termes de facturació dins la temporada d'hivern. Per aquest motiu, ha demanat ajudes pel sector, tenint en compte que aquests primers dos dies de confinament perimetral ja s'ha notat "clarament" una menor afluència de visitants a l'estació.

Mentrestant, el director de l'escola d'esquí de la Molina, Eddy Breitfuss, ha explicat que aquestes restriccions se sumen al fet que la temporada passada s'acabés un mes abans de l'habitual, amb la qual cosa assegura que han estat vuit mesos sense poder facturar. En aquest sentit, ha lamentat que "de la nit al dia se n'ha anat tot en orris" i ha dit que molts turistes han decidit marxar "precipitadament".

Breitfuss també ha detallat que, ara per ara, només hi ha dos professors treballant "una hora o dos al dia" i que en té vuit en actiu quan, en un any normal, n'hi hauria prop de mig centenar. En el seu cas, els mestres són fixes discontinus i molts d'ells no s'han pogut incorporar. A més, ha afirmat que tenen més pèrdues que beneficis i que aquesta situació els aboca al tancament. Finalment, considera que aquest sector ha quedat "oblidat" quan està patint una crisi sense precedents.

Per la seva banda, el director de l'empresa de guies de muntanya Altitud Extrem, Xavi Fanlo, defineix aquesta temporada com una "muntanya russa", fent referència a l'impacte que tenen les diverses mesures que s'han anat adoptant en les darreres setmanes. Així, tot i estar en dues ocasions a punt per aixecar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), finalment no ho ha pogut fer i aquests afecten a sis treballadors. A més, hi ha vuit més que estaven pendents de contractació i ara només en té dos en actiu.

Fanlo assegura que tot i no tenir un volum de reserves "excepcional", les perspectives eren bones de cara a Nadal. En aquest sentit, ha dit que els clients tenien "moltes ganes" de poder fer activitats i ha destacat els beneficis que tenen aquestes, tant per la salut com per "distreure" les persones de la situació actual. A més, ha lamentat que, en canvi, es permetin les activitats comercials en grans nuclis tot i registrar aglomeracions. Finalment, ha alertat que les ajudes del Govern no han tingut en compte que aquest període equival a tres mesos de facturació anual, ja que, afegeix, l'economia d'aquestes zones de muntanya és molt "estacional".

Recordem que les estacions de nòrdic cerdanes de Lles i Aransa han decidit tancar pel confinament perimetral de la Cerdanya. En el cas de Guils Fontanera, continua oberta només per fer raquetes. Mentrestant, Masella també ha anunciat que tancarà aquest 25 de desembre i que tornarà a obrir per Sant Esteve.