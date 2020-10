Esquís als peus i mascareta a la cara

L'arribada del covid-19 va obligar a donar per finalitzada bruscament la temporada d'esquí 2019-2020 a mitjans del passat mes de març. De cara a la temporada d'enguany, les estacions d'esquí alpí han realitzat un seguit d'adaptacions a les instal·lacions per poder-la començar de la manera més segura possible.

Fa uns dies, Baqueira ja va anunciar que preveu arrencar la temporada d'hivern la primera setmana de desembre i allargar-la fins a la primera d'abril, sempre que les condicions ho permetin. Durant els mesos d'estiu, el domini aranès i aneuenc ha fet un seguit d'actuacions a les instal·lacions, tant a pistes com en establiments interiors, amb l'objectiu que l'estació estigui preparada i sigui segura des del punt de vista sanitari. Pel que fa als remuntadors, es preveu replicar el model posat en marxa aquest estiu al telecadira del Blanhiblar, que ha funcionat amb uns protocols basats en la distància social i la desinfecció. A més, s'ha millorat l'aplicació mòbil per poder recarregar els forfets via internet i evitar així cues i aglomeracions a les taquilles.

Mentrestant, a les zones de restauració, oficines i lloguer de material, entre altres, s'han adaptat les àrees d'atenció al públic per complir amb les mesures sanitàries i aplicar els protocols que marquin les autoritats. Així, l'hotel Montarto, que ha funcionat durant l'estiu, ja compta amb l'operativa preparada per minimitzar el risc de contagi de covid-19.

Qui també ha fet un pas important en matèria de digitalització és Masella, un fet que enguany pren especial rellevància precisament degut a la situació sanitària derivada del covid-19. A banda de seguir invertint en neu produïda, com fa cada any, enguany el domini cerdà ha centrat bona part dels esforços en posar en marxa un sistema mans lliures d'accés als remuntadors, tot substituint el tradicional forfet amb adhesiu per una targeta amb xip, com ja fan altres estacions. Més enllà de la comoditat que representa per a l'esquiador -i del fet de poder unificar físicament el forfet conjunt amb la Molina, que ja utilitza la targeta amb xip-, això p ermetrà recarregar el forfet des de casa i evitar haver de fer cua a les taquilles i oficines. El responsable de comunicació de l'estació, Ramon Boter, assenyala a l' Ara Pirineus que "feia anys que volíem fer aquest pas i ara, amb l'objectiu de descongestionar la zona d'oficines i taquilles per motius de seguretat sanitària, hem vist clar que era el moment de fer-ho".

Pel que fa a les mesures de seguretat, des de Masella expliquen que als espais interiors, com oficines, zones de lloguer de material o cafeteries i restaurants, s'hi aplicaran els protocols bàsics que ja s'empren arreu, basats en la neteja de mans, l'ús de la mascareta i la limitació d'aforament. Pel que fa a l'exterior i a la pràctica esportiva, Boter explica que " l'únic moment en què no caldrà portar mascareta serà durant el descens, però serà obligatòria tant a la cua dels remuntadors com durant tot el trajecte de pujada". Una normativa, afegeix, "que no establim nosaltres, sinó la legislació".

Optimisme, malgrat tot

Tot i aquestes incomoditats pròpies de la 'nova normalitat', des de Masella són optimistes pel que fa a la temporada i creuen que el fet de ser una activitat a l'aire lliure pot fer que la gent vegi l'esquí com una pràctica segura. "El que hem vist aquest estiu és que la gent busca experiències a l'aire lliure i associa la muntanya amb un espai segur i salubre. Això ens fa ser optimistes de cara a l'afluència que podem tenir aquesta temporada", assenyala Boter. A més, el fet que el públic de Masella provingui en un 80% de Barcelona i la seva àrea metropolitana i, per tant, l'estació tingui una dependència del client estranger molt baixa, creuen que els pot ajudar força enguany, tenint en compte les limitacions que hi ha en la mobilitat internacional. Tot això, però, deixen clar que són suposicions, ja que qüestions com la mobilitat dependran, òbviament, de l'evolució de la pandèmia i de la situació sanitària de cada moment.

Qui també vol obrir ja aquest mes de novembre són les estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Vallter 2.000, Vall de Núria, La Molina, Port Ainé i Espot -cal veure si s'hi afegeix ja Boí Taüll-). Des del grup han indicat que "FGC Turisme està realitzant totes les actuacions necessàries per poder obrir les seves estacions a partir de l'1 de novembre, sempre que les condicions meteorològiques i d'innivació ho permetin".

Pel que fa a les mesures de prevenció sanitària a les estacions de muntanya assenyalen que "durant aquesta temporada d'estiu, FGC Turisme ha vetllat per la seguretat tant de les persones usuàries com del personal en la contenció de la pandèmia del covid-19". D'aquesta manera, "s'han aplicat protocols seguint les indicacions de les autoritats sanitàries competents, que han permès oferir el servei amb les màximes garanties de seguretat per prevenir el contagi. També s'han aplicat mesures de prevenció i senyalització per preservar la salut de tothom basades en la higiene, la protecció i el distanciament social". En aquesta línia, i de cara a aquesta temporada d'esquí, remarquen que "FGC Turisme continuarà adoptant totes les mesures necessàries per garantir un servei segur als seus visitants".

Primeres nevades

D'altra banda, aquests darrers dies algunes estacions ja han començat a fer preparatius tècnics. Així, a la Molina, aprofitant les condicions meteorològiques dels últims dies ja han fet proves d'aigua a la xarxa de producció de neu. Des de Masella, mentrestant, indiquen que les nevades d'aquests últims dies els van força bé. "Tot i que encara és d'hora i sabem que la neu no aguantarà molts dies, sí que és cert que el fet que nevi ens va bé per humitejar el terreny i fer que estigui més preparat per quan arribin noves precipitacions", explica Boter. I per als que tenen més ganes de posar-se els esquís o la taula deixa clar que "quan comenci a fer fred, amb dos o tres dies de producció de neu ja podrem començar a plantejar-nos obrir alguna pista".