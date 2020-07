Esterri reconverteix arbres que s'han de tallar en escultures de fusta

L'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, ha començat a dissenyar el que serà un circuit d'escultures de fusta inspirades en la flora i la fauna del Pirineu. L'alcalde del municipi, Pere Ticó, ha explicat que a diferents indrets del poble hi havia arbres que s'havien de retirar perquè eren "un perill" pels veïns. Finalment, l'alternativa a arrencar-los ha estat tallar-los i deixar el tronc principal per fer-ne escultures. En total, seran unes 25 repartides per cinc espais del poble. Ticó ha assenyalat que, tant el procés de construcció de les escultures, que s'està fent aquests dies, com el resultat final, s'ha de convertir en un reclam turístic. Les escultures les fa un artesà, Roger Vidal Coral, amb motoserra.

L'alcalde d'Esterri d'Àneu ha deixat clar que els arbres s'havien d'arrencar del lloc on es trobaven, ja que a l'hivern, amb el pes de la neu i el vent, amenaçaven de trencar-se. Les feines de retirada dels arbres eren molt costoses econòmicament i és per això que l'Ajuntament va buscar una alternativa més barata i artística. Convertir els troncs en escultures ha reduït el cost en un 50% i els arbres només s'han tallat i no s'han hagut d'arrencar.

L'Ajuntament d'Esterri d'Aneu, a més, s'ha compromès a replantar el doble d'arbres dels què han arrencat. Ticó ha explicat que per fer-ho es buscaran espècies que no es facin tan grans com els pins i avets, per evitar en un futur trobar-se amb la mateixa problemàtica. A partir d'ara, la gent que visiti Esterri d'Àneu trobarà tot un món d'animals, flors o bolets repartits per diferents indrets de la població.