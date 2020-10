Eth Conselh Generau daurís es preinscripcions entàs sòns corsi d’aranés en Aran e Barcelona

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran torne a aufrir enguan es sòns corsi d’aranés adaptadi as diferents nivèus. “Aguestes classes representen un esturment fòrça important entà mantier viua era lengua, normalizar-la e apropar-la as persones nauvengudes o que volguen ampliar es sòns coneishements”, afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya, en tot híger que: “enguan, pr’amor dera situacion sanitària e entà garantir era seguretat des persones inscrites en aguesti corsi, atau coma des professors que les impartissen, non i aurà classes presenciaus, senon que s’impartiràn telematicament”.

Dejà ei dubèrta era preinscripcion online entàs corsi d’aranés 2020-2021 enquiath dia 19 d’octobre. Posteriorament, entà formalizar era inscripcion, se receberà un corrèu electronic entre eth 20 e eth 23 d’octobre, en quau s’includirà eth numerò de compde bancari entà realizar eth pagament dera matricula e es classes començaràn era setmana deth 26 d’octobre, exceptat deth nivèu A2, que darà inici eth 2 de noveme.

Eth prètz generau dera matricula ei de 52 euròs, entath personau dera administracion ei de 26 euròs e entàs estudiants empadronadi en Aran, persones en caumatge o jubilats ei gratuït, mès enes dus darrèri casi calerà aportar justificant.

Un an mès, se manten eth grop de Barcelona, a on s’impartirà eth nivèu B1, tanben a trauès de classes telematiques es dijaus de 18:00 a 20:00 ores. Eth prètz generau dera matricula d’aguest cors ei de 72 euròs, que se rebaishe a 36 euròs entath personau dera administracion e ei gratuït entàs estudiants empadronadi en Aran, persones en caumatge o jubilades, mès tanben ei de besonh aportar era justificacion.