Eth Conselh Generau reclame ath conselhèr Tremosa ajudes entath sector toristic aranés

Aguesta tarde a auut lòc, ena sedença deth Conselh Generau d’Aran, ua amassada entre era sindica d’Aran, Maria Vergés, e es conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano e Josep Canut, damb eth conselhèr d’Empresa e Coneishement dera Generalitat, Ramon Tremosa, e eth director de Servicis Territoriaus d'Empresa e Coneishement en Lleida, Ramon Alturo.

Pendent aguesta amassada, era sindica d’Aran a sollicitat ara Generalitat de Catalunya que tengue en compde eth sector toristic aranés e n’aumenten es ajudes. Atau e coma afirmaue: “ena Val d’Aran, eth sector toristic s’a vist fòrça castigat, especiaument pendent era tempsada d’iuèrn, pr’amor des mesures restrictives qu’afècten ara ostalaria, restauracion e comèrç”, e higie que: “èm conscients qu’era prioritat a d’èster era salut des persones, mès tanben ei de besonh hèr front as conseqüéncies socioeconomiques provocades peth covid-19, ei per açò qu’auem demanat ath conselhèr d’Empresa e Coneishement aguest increment enes ajudes entath sector toristic”.

En aguest sens, es conselhèrs Serrano e Canut an transmetut ath conselhèr Tremosa “era preocupacion pes critèris qu’emplegue era Generalitat de Catalunya ara ora de decidir sus es restriccions que, malerosament, non an vision de territòri”. Atau madeish higien que “ahèrs coma era mobilitat damb França, es oraris comerciaus o eth confinament municipau, non se comprenen en Aran”.

D’un aute costat, s’a insistit ath conselhèr Tremosa en besonh de mantier ua relacion bilaterau entre eth Conselh Generau d’Aran e era Generalitat de Catalunya fòrça mès estreta e floida entà tractar ahèrs qu’afècten de forma dirècta ara Val d’Aran, atau coma “auem demanat ath conselhèr Tremosa que traslade ath govèrn dera Generalitat eth nòste mauestar e eth desir que, en un futur ben pròxim, aguesta relacion sigue mès empatica e bilaterau”.