Eth Conselh Generau d’Aran apròve eth pressupòst tà 2021

Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran a aprovat aué, damb es vòts a favor de UA e era abstencion de CdA, eth pressupòst entar an 2021 dera maxima institucion aranesa, damb un impòrt de 34.143.097 euròs. “Aguest pressupòst tene en compde era situacion sanitària, economica e sociau provocada peth covid-19 e cerque amendrir es efèctes sus aguesti airaus ath temps que potencie era creacion de naues oportunitats economiques en nòste territòri”, afirmaue era sindica d’Aran, Maria Vergés.

Era partida mès important d’aguest pressupòst ei era destinada as airaus sanitari e sociau, damb ua dotacion de mès de 15.600.000 euròs, un milion e miei mès qu’en 2020, en tot preveir era complèxa situacion qu’a d’afrontar era sanitat aranesa damb eth covid-19 mès tanben damb er objectiu de mantier e melhorar era assisténcia sanitària mès enlà deth virus.

Laguens d’aguesta partida, s’an aumentat es recorsi en ahèrs tant imprescindibles en aguesti moments coma eth Banc d’Aliments dera Val d’Aran o es ajudes d’urgéncia sociau. Tanben se cree ua partida entà méter en foncionament un nau Servici d’Atencion Domiciliària (SAD) que pretén aufrir ua sèrie de recorsi e servicis a persones que per rason d’edat, dependéncia o discapacitat an de besonh supòrt assitenciau entà demorar eth màger temps possible en casa sua.

En airau sanitari, s’amiaràn a tèrme diuèrses inversions coma era installacion d’ua caudèra de biomassa en Espitau Val d’Aran que supausarà un gran estauvi energetic e economic o er estudi d’ampliacion d’aguest edifici. En aguest sens, cau rebrembar qu’enguan s’an hèt inversions importantes de mès d’un milion d’euròs (gràcies ara collaboracion dera Deputacion de Lleida) entath renauiment d’equipaments medics tant de besonh coma eth TAC, era incobadora de transpòrt, eth telemando e era mashina d’anestestesiologia, que se trapauen en estat d’obsolescéncia.

En airau de Torisme, destaque era partida de 2,5 milions d’euròs destinadi ath Plan de Sostenibilitat Toristica, que proven der ajut finançat peth Ministèri de Torisme peth quau se desvoloparàn actuacions entà convertir Aran en ua destinacion toristica intelligenta (DTI), e tanben se trabalharà en airaus coma era mobilitat sostenible e eth contròl d’accèssi. Damb aguest projècte s’artenherà ua màger diversificacion dera aufèrta toristica.

Entà mitigar es efèctes des restriccions en aguest sector, s’aplicarà tanben ua bonificacion deth 50% as sòcis de Torisme Val d’Aran ena sua quòta. Atau e coma a declarat era sindica d’Aran “d’ençà der inici deth confinament en mes de març, eth govèrn deth Conselh a trabalhat entà definir projèctes e estratègies qu’ajuden a potenciar era reconstruccion sociau e economica deth territòri dempús d’aguesta crisi”.

En espòrt, se mantierà eth supòrt as clubs e escòles esportives d’Aran en tot destinar ajuts entà qu’es esportistes aranesi non agen de renunciar ar espòrt per motius economics. Se mantieran tanben era collaboracion damb es associacions ramadères e es ajudes as familhes entar aquesiment d’ordenadors escolars.

En airau dera innovacion, s’a creat tanben ua partida entà HèPic, eth HUB d’innovacion rurau en zònes de montanha qu’a coma objectiu balhar supòrt a naui emprenedors. En aguest sens cau destacar que ja son tres es empreses creades per part de joeni emprenedors damb eth supòrt d’aguest centre.

Ath delà, coma dejà s’a hèt en an 2020, eth nau pressupòst deth Conselh Generau d’Aran contemple es plans aucupacionaus entà dar trabalh a persones en caumatge entara neteja des camins e pistes dera Val d’Aran.