Eth Conselh Generau d’Aran realizarà pròves d’anticòssi deuant deth covid-19 ath professorat dera val

Eth passat dijaus 27 d’agost, era conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster deth Conselh Generau d’Aran, Maria Vergés, acompanhada dera conselhèra de Coneishement, Angelina Cases e dera directora medicau e referent covid-19 d’Aran Salut, Dra. Eva Cruzado, s’amassauen damb es direccions e responsables des centres educatius dera Val d’Aran, (escòles mairaus, d’infantil e primària, e institut) entà tractar sus es circuits e protocòl a seguir entre eri e er Espitau Val d’Aran.

Pendent aguesta amassada, ena qu’es direccions tanben se plantegèren dubtes e qüestions ath respècte des actuacions a portar a tèrme pes escòles, era conselhèra Vergés informèc que i aurà un contacte unic entre es centres e er espitau, a trauès deth que se canalizaran totes es incidéncies e casi que poguen aparéisher. Atau madeish, Vergés tanben anoncièc qu’eth Conselh Generau d’Aran aufrirà ath professorat, de forma volontària, era possibilitat de realizar ua pròva d’anticòssi entà conéisher eth nivèu d’immunitat des professionaus des centres educatius.

“En tot seguir era madeisha linha que prenerem en mes d’abriu damb es professionaus sanitaris e essenciaus, auem proposat as escòles poder-les facilitar aguest tipe de pròva que permeterà detectar as professionaus immunizadi e pòt ajudar as centres a organizar melhor e damb mès informacion era activitat docenta” a declarat era conselhèra Vergés e higie que “era autonomia de gestion qu’auem mos permet poder hèr aguest tipe d’accions, tostemp jos critèri sanitari, tot e qu’en cap cas se considèren coma un cribatge epidemiologic, tath que non auem competéncies, se non ua forma de dar supòrt ath sector educatiu deth nòste territòri en uns moments complèxes coma es que viuem”. Aguestes pròves s’amiaran a tèrme enes pròplèu dies en madeish Espitau Val d’Aran.