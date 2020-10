Eth Conselh Generau concedís es ajudes ara ramaderia de montanha en zònes damb dificultats especiaus

Pendent aguestes darrères setmanes, eth Conselh Generau d’Aran a realizat es pagaments corresponents ath bestiar que non retornèc des pastures d’ostiu pendent era tempsada 2019. "Atau coma establirem enes bases des ajudes aprovades peth Conselh Generau, es caps de bestiar des quaus non se pòt acreditar qu’agen estat aucidi per ua espècia de fauna protegida, ja sigue per manca d’evidéncies o pera desaparicion des animaus, pòden recéber ua compensacion equivalenta ara mitat deth prètz taxat pes assegurances", afirme eth Conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion ambientau, Francés Bruna, en tot híger que: "e s causes pes quaus bèri caps de bestiar non retornen des pastures d’ostiu pòden èster diuèrses: meteorologiques, atacs de carnivors, malauties, despenhaments… Toti es caps sollicitadi se dan de baisha en sistèma d’informacion ramadèra dera administracion, de manèra que non pòden èster legaument transportadi, sacrificadi o venudi, entà evitar possibles fraus".

Ena madeisha linha d’ajuts tanben s’includiren es compensacions pera retirada prematura deth bestiar gròs des pastures pr’amor dera reiteracion d’atacs d’os en cèrtes explotacions. Aguest supòsit se complie en quauques explotacions d’equin en Vielha e Mijaran que patiren diuèrsi atacs consecutius deth mascle Cachou pendent octobre de 2019 e aueren de retirar eth bestiar dera montanha a finals de seteme. En condicions normaus, aguesta retirada s’amie a tèrme a mejans de noveme. Damb er ajut se compensen es còsti de mantenement deth bestiar pendent aguestes setmanes addicionaus.

Era quantitat totau autrejada a estat de de 18.580 euròs, des quaus 10.582 se dirigissen entath bestiar non retornat des pastures d’ostiu (17 ramadèrs beneficiadi) e 7.998 entara retirada prematura des pastures pera reiteracion d’atacs d’os a bestiar gròs (2 ramadèrs compensadi). Aguesta linha d’ajudes s’abilitèc per prumèr còp pendent era tempsada 2019, en tot profitar eth finançament qu’anteriorament auie estat destinat entà cobrir ua assegurança globau tàs ramats dera Val d’Aran. Ei previst que torne a èster aprovada e publicada entar an 2020.