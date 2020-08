Eth Palai de Gèu tornarà a aufrir es corsi de natacion, patinatge sus gèu e karate

A compdar deth pròplèu 28 de seteme, s e reprenen es corsi de natacion, karate e patinatge sus gèu en Palai de Gèu, en tot iniciar era sason 2020-21, que complementen era aufèrta des activitats dirigides existenta. Un inici de cors que se veirà condicionat, e fòrça, pera crisi sanitària provocada pera pandémia deth covid-19, que supausarà era modificacion dera abituau practica des disciplines esportives ena installacion municipau, atau coma era logistica en sòn foncionament.

Es corsi de patinatge sus gèu se conformen de tres nivèus (iniciacion, auançat e perfeccionament), damb classes de deluns a diuendres en tot començar entàs 13:40, e finalizar entàs 19:20. Deth 14 ath 20 e deth 21 ath 27 de seteme, s’aufriràn corsi de patinatge sus gèu prealables ath cors 2020-21, damb er objectiu de promòir eth retorn ara practica d’aguest espòrt que se suspenec damb era declaracion der estat d’alarma. Ei previst qu’es sessions publiques de patinatge non tornen a aufrir-se enquiath 21 de seteme.

D’aute biais, es corsi de natacion s’aufriràn de deluns a diuendres, damb un totau de tres nivèus (iniciacion, auançat e perfeccionament), en orari de 17:30 a 18:20, e de 18:30 a 19:20. En çò que tanh as corsi de karate, s’aufriràn de deluns a dijaus, tanben damb tres nivèus: Iniciacion, dimars e dijaus de 17:20 a 18:10 e de 18:30 a 19:20. Auançat, deluns e dimèrcles de 17:20 a 18:10. E perfeccionament, dimars e dijaus de 20:00 a 21:20.

Eth periòde de liurament dera informacion serà vigent deth 31 d’agost ath 13 de seteme, des 17:00 as 21:00, e eth tèrme d’inscripcion serà dubèrt deth 14 ath 27 de seteme, des 09:00 as 13:00 e des 15:00 as 22:00. Eth pagament des corsi se realizarà damb domiciliacion bancària, e en moment dera inscripcion sonque calerà abonar ua ueitau part deth cors.

Com a conseqüéncia dera pandémia deth covid-19, es usatgèrs deth Palai de Gèu auràn de seguir un seguit de normes de seguretat e igiene vigentes. En aguest sens, er emplec des mascarètes serà obligatòri mentre se circule pera installacion, e non s’aurà de portar ena practica esportiva. Serà de besonh desinfectar-se es mans damb gels idroalcoholics abantes d’iniciar era activitat, e limitar era estada dempús de finalizar, en temps just entà cambiar-se era ròba de carrèr pera d’espòrt. Se recomane demorar sonque dètz menutes en vestiari. Atau madeish, se recomane non compartir eth materiau basic dera practica esportiva entà evitar quinsevolh risc de contagi.

“Èm satisfèti de poder anonciar er inici des corsi de natacion, patinatge sus gèu e karate, en un inici de cors excepcionau pera crisi sanitària deth covid-19, qu’a modificat eth normau foncionament deth Palai de Gèu, e que supause un rèpte, en tot adaptar-mos as naues mesures de seguretat e igiene”, comente eth còsso d’Espòrts de Vielha e Mijaran, Alberto López. E hig que “sajaram d’aufrir es melhores condicions possibles as usatgèrs deth Palai de Gèu, autant entà d’aguesti corsi coma era rèsta d’activitats dirigides que complèten era aufèrta esportiva, mès auram de veir coma evolucione era pandémia enes pròplèu setmanes”.