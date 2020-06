Eth pròplèu 1 de junhsèga se daurirà era piscina exteriora deth Palai de Gèu

A compdar deth pròplèu 1 de junhsèga, eth Palai de Gèu torne a daurir, un ostiu mès, era sua piscina exteriora. Enguan, coma nauetats, com a conseqüéncia deth COVID-19, i aurà cèrtes limitacions d'aforament entà, precisament, previer eth risc de contagi.

En aguest sens, i aurà ua limitacion de 60 persones en tot er airau ludic, en tot mantier era distància interpersonau de seguretat, e laguens dera piscina sonque i poderà auer un maxim de 10 persones ath viatge en tot préner un banh. D'aguesta manèra, se respècte es 4m2 d'espaci per persona dehòra dera piscina, e es 6m2 laguens dera piscina.

Eth prètz dera entrada serà eth madeish qu'er an passat: Es menors de 7 ans auràn era entrada de franc, des 8 as 16 ans pagaràn 2€ pera entrada, e entàs majors de 16 ans eth prètz dera entrada serà de 3€. Es pròpris socorristes seràn qui crubaràn era entrada ara installacion.

Era crisi sanitària dera COVID-19, obligue as usatgèrs a auer de préner cèrtes mesures de seguretat entà poder gaudir dera piscina, coma ei er emplec des mascarètes enes espacis comuns, atau coma lauar-se es mans damb gel antiseptic o deishar era distància interpersonau de seguretat entà evitar quinsevolh risc de contagi.

Eth servici dera piscina exteriora demorarà en foncionament en orari d'11:00 a 19:00, de deluns a dimenge, enquiath pròplèu 29 d'agost. “Enguan, podem tornar a balhar eth servici dera piscina exteriora deth Palai de Gèu, mès com a conseqüéncia deth COVID-19, s'auràn de respectar cèrtes mesures de seguretat entà previer eth risc de contagi. Auem entrat en ua 'naua normalitat', mès non mos podem relaxar, e per aquerò, vos demanam que sigatz prevengudi, en tot respectar es normatives d'emplec dera installacion”, comente eth dusau tinent d'alcalde e còsso d'espòrts e joenessa de Vielha e Mijaran, Alberto López.