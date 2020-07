Èxit d'inscripcions al Festival de Senderisme de la Vall Fosca

Aquest dijous 30 de juliol començarà la cinquena edició del Festival de Senderisme de la Vall Fosca, aquest any amb un gran èxit d'inscripcions. Es tracta d'un dels vuit Festivals de Senderisme dels Pirineus i tal com han destacat des de l'Ajuntament de la Torre de Capdella, "oferirà de nou activitats guiades per descobrir el territori amb responsabilitat i vetllant al màxim per la seguretat dels participants". En aquesta edició, el festival compta amb activitats destacades com el sopar sota les estrelles i l'observació del cel nocturn, la sortida per veure donar sal a les vaques o la descoberta de les peculiaritats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a la Vall Fosca.

La geologia també serà protagonista de dues activitats, que, tal com han explicat des de l'Ajuntament, "ens ajudaran a entendre millor per què formem part del Geoparc Orígens". En dues activitats paral·leles, han afegit, "també aprendrem què hem de posar a la motxilla per fer una excursió o escoltarem els bombers del GRAE, que ens transmetran quines bones pràctiques hem de seguir a la muntanya per moure'ns amb seguretat". Tal com han explicat des de l'Ajuntament de la Torre de Capdella, el festival continua amb la mateixa filosofia de sempre: donar a conèixer la vall i els seus camins a través d'activitats de senderisme amb petits grups guiats per guies locals.

Activitats segures

Des del consistori han destacat que "el Festival de Senderisme de la Vall Fosca ha treballat des de la primera edició amb grups reduïts per garantir la seguretat, afavorir la proximitat amb els guies i millorar així l'experiència". En aquesta edició, han remarcat, "es vetllarà més que mai pel benestar de les persones, a més de continuar treballant amb ràtios petites i reforçant el guiatge en els casos que siguin necessaris". A més, han explicat que els organitzadors facilitaran material de protecció (mascaretes i gel hidroalcohòlic personalitzats), i els guies seguiran els protocols de seguretat establerts. En la situació actual, conclouen, "el format del Festival de senderisme de la Vall Fosca es consolida més que mai com una opció d'ecoturisme que s'adapta a les normatives de la pandèmia del coronavirus, i permet oferir activitats amb seguretat per a un turisme de proximitat".