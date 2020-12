FGC renova el suport a la FCEH per a la promoció conjunta dels esports d'hivern a Catalunya

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, i la presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH), Mònica Bosch, han signat la renovació del conveni de col·laboració pel qual s'han emplaçat a continuar treballant conjuntament per promocionar els esports de neu durant la temporada d'hivern 2020-2021. L'acord es manté en la línia de les accions realitzades els darrers anys.

Tal com han explicat des d'FGC, per a aquesta nova temporada d'esports d'hivern, el conveni entre ambdues entitats ha establert un marc de col·laboració d'interès mutu on la promoció i difusió de l'esquí de competició adquireixen un aspecte especialment rellevant. És per aquest motiu, assenyalent, "que les competicions constitueixen una oportunitat per a l'entorn i pel país per iniciar nous projectes que han de permetre un millor desenvolupament del territori".

Entre els diferents aspectes inclosos en l'acord de renovació del contracte, en destaca l'aposta per la formació i promoció d'esportistes i competidors d'esports d'hivern, que inclou també els tecnificats, a les estacions d'esquí catalanes. Aquestes segueixen estant a disposició dels esportistes catalans per tal que es puguin entrenar en les millors condicions a les instal·lacions de les sis estacions d'esquí gestionades per FGC: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Port Ainé, Espot i Boí Taüll.

A banda, aquest fet permet atraure futurs usuaris a les mateixes estacions així com a negocis complementaris vinculats que ajuden en la promoció del territori. "Amb aquesta singular temporada per davant, ara més que mai els esports de neu de competició tornarà a ser una perfecta eina de promoció", afegeixen.

A més, es manté un any més l'aposta de la FCEH i d'FGC per continuar organitzant competicions de tots els nivells a les seves estacions, sempre seguint els protocols de prevenció del covid-19. També està prevista una notable difusió que continuarà realitzant la FCEH de l'actualitat que rodeja les estacions d'FGC a través dels seus portals informatius, com les xarxes socials i la revista Esports d'Hivern.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha afirmat que "som conscients que enguany és un any atípic en unes circumstàncies complicades, i és per això que, més que mai, volem renovar el nostre compromís ferm amb la pràctica dels esports d'hivern. Sempre ha estat un dels nostres objectius principals i una vegada més volem refermar la nostra aposta per mantenir l'esport en un alt nivell i que les noves generacions permetin mantenir-ne la seva pràctica al llarg del temps. Això és bo per a l'esport i per a la salut de les persones, bo per a les muntanyes i per als espais naturals i bo per al territori".

Pel que fa a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, la recentment nomenada presidenta Mònica Bosch, ha destacat que "estem molt contents de comptar, un any més, amb la col·laboració d'FGC per seguir promocionant, desenvolupant entrenaments i organitzant competicions dels esports d'hivern a Catalunya. En una temporada molt complicada, FGC ens ha demostrat des del primer moment que estarien al nostre costat per anar superant els entrebancs i dificultats que ens trobéssim pel camí. Estem segurs que la col·laboració entre tots els agents ens farà més forts de cara a futures temporades".