FGC assumirà ja aquesta temporada la gestió de Boí Taüll

La Generalitat ha autoritzat aquest dimarts al matí el traspàs de la gestió de l'Estació d'Esquí de Boí Taüll, d'Actius de Muntanya a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En aquest sentit, l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA ( AVANÇSA ), adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, transmetrà de forma gratuïta la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA, corresponent al 100% en el capital, a favor d'FGC, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. El valor d'aquesta transmissió serà de 13.166.286,33 euros.



Tal com ha donat a conèixer la Generalitat en un comunicat de premsa, "amb aquesta decisió el Govern garanteix l'obertura de l'Estació d'Esquí la temporada 2020-2021, que constitueix un element clau en l'activitat econòmica i de generació de llocs de treball directes i indirectes a la Vall de Boí i a la Comarca de l'Alta Ribagorça". En concret, depenen de l'estació d'esquí uns 140 llocs de treball directes i més de 300 d'indirectes.



El Govern també ha autoritzat a AVANÇSA a condonar i cancel·lar el préstec participatiu concedit a Actius de Muntanya, SA per u n import d'1,2 milions d'euros així com per aplicar la quantitat d'1,5 milions d'euros de romanent de tresoreria de l'exercici 2019 a Actius de Muntanya, SA, per reposar el dèficit d'explotació de la temporada 2019-2020. El consell executiu també ha aprovat el contingut del Pla de transitorietat 2020-2030 de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup FGC.

La societat Actius de Muntanya és la propietària de l'estació de muntanya, després de ser adquirida en execució de l'Acord de Govern aprovat el 23 de desembre de 2014. E ls actius de l'estació d'esquí es van arrendar a la societat Promocions Turístiques de la Vall, S.A. fins al 30 d'abril de 2019. El 8 de novembre de 2018, però, Promocions Turístiques de la Vall va renunciar unilateralment al contracte d'arrendament del qual era titular i, per tant, a la prestació del servei.



Per la gestió de la temporada 2019/2020, el 12 de novembre de 2019 el Govern va aprovar l'acord de govern que permetia a les empreses públiques Actius de Muntanya, S.A. i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) formalitzar un conveni de cooperació en la direcció de la gestió de l'estació d'esquí.

El conveni determinava que la titularitat de l'activitat de l'estació d'esquí continuaria sent d'Actius de Muntanya i s'ocuparia de les relacions amb els treballadors, col·laboracions mercantils, proveïdors, empreses subministradores d'energia i també amb les administracions públiques.

Ferrocarrils col·laborava en la direcció de gestió de l'activitat de l'estació d'esquí i tenia l'encàrrec d'elaborar un pla de viabilitat de la gestió i explotació del negoci així com un pla d'inversions. El Govern, d'acord amb el pla de viabilitat, proposaria a FGC que fos el nou titular de l'explotació.

Després de l'experiència en la gestió conjunta al llarg de la temporada 2019-2020 així com l'avaluació tant econòmica com jurídica de totes les possibles opcions de traspàs de la gestió de l'estació a FGC, els òrgans de govern d'AVANÇSA i de FGC, després de l'estudi i anàlisi del Pla de Viabilitat elaborat per experts independents, han acordat que la millor opció de transmissió de l'estació d'esquí és l'assumpció de la titularitat del capital i de la direcció i el control de la gestió i l'explotació de l'estació per part de FGC.