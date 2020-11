FGC preveu obrir les estacions d'esquí quan s'aixequi el confinament municipal

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) preveu obrir les estacions d'esquí que gestiona un cop s'aixequi el confinament perimetral municipal de caps de setmana. Ho ha afirmat a l'ACN el president de l'entitat, Ricard Font, que recorda que de dilluns a dijous no hi hauria cap restricció per poder anar a esquiar. Un cop s'aixequi el confinament perimetral municipal de cap de setmana i passi a una restricció comarcal, les pistes s'assegurarien "un mínim de públic" durant aquests tres dies. Font també ha explicat que les estacions d'esquí n o estan considerades equipaments esportius sinó espais oberts, amb la qual cosa, no estan subjectes a les restriccions que s'apliquen al primer supòsit.

Font ha assegurat que les estacions estan a punt per obrir i, de fet, ha celebrat que aquest mateix divendres ha estat "el primer dia" que ha fet prou fred per generar neu artificial. Però més enllà d'això ha subratllat que l'obertura de les pistes està condicionada a les mesures que estableix el Procicat. I en aquest sentit ha afirmat que les estacions de muntanya s'obriran a partir que hi hagi el desconfinament comarcal. "A partir que els caps de setmana es pugui obrir tota una comarca, obrirem les estacions. Entre setmana tothom podrà venir a esquiar i els caps de setmana ho podrà fer la gent de la comarca", ha indicat. La data? "Quan es produeixin les condicions objectives fixades per Salut i el Procicat".

Font ha descartat obrir abans que es produeixi aquesta circumstància, perquè "la condició mínima" que FGC posa per poder-ho fer és que la mobilitat sigui "almenys comarcal". Així hi pot haver un "públic objectiu". En tot cas ha reiterat que de dilluns a dijous no hi hauria cap restricció que impedís anar a esquiar.

Sobre la qüestió de les restriccions a l'interior de l'estació, Font també ha recordat que aquests equipaments lúdics són considerats un "espai obert, no un equipament esportiu", un espai a l'aire lliure equiparable a "una carretera o una muntanya per anar a córrer o anar en bicicleta". Sí que hi ha algunes condicions d'ús pel que fa al transport per cable dels esquiadors, però en aquest sentit ha afirmat que ara com ara "no hi ha limitacions als telecabines ni des del punt de vista de la capacitat del remuntador" Amb tot FGC exigirà l'ús de mascareta durant el trajecte i restar en silenci per evitar la propagació d'aerosols a telecabines i remuntadors.