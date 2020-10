FGC invertirà fins a 14 milions d'euros en 10 anys a Boí Taüll

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té previst invertir fins a 14 milions d'euros en deu anys a l'estació de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça. Després que fa pocs dies el Govern aprovés el traspàs de la gestió de l'estació d'Actius de Muntanya a FGC, l'empresa ja se'n farà càrrec aquesta mateixa temporada d'hivern i ho seguirà fent, com a mínim, durant els pròxims deu anys. El president d'FGC, Ricard Font, ha explicat a l' Ara Pirineus que això suposarà "una tranquil·litat per a la gent que treballa a Boí Taüll i per als sectors econòmics de la vall de Boí i l'Alta Ribagorça que se'n beneficien, com la restauració o l'hostaleria, entre altres". En aquest sentit, ha afegit que "durant almenys deu anys no haurem d'estar pendents de si Boí Taüll obre i com ho fa".



Pel que fa a les inversions previstes, Font ha detallat que s'emmarquen en quatre grans àmbits que ja s'apliquen a les altres estacions gestionades pel grup. D'una banda, es vol que el 2023 tots els seus dominis esquiables tinguin el 90% de les pistes innivades i per això la companyia està invertint en canons que inniven el doble amb la meitat d'energia. D'altra banda, Boí Taüll també s'incorporarà al pla de digitalització que ha posat en marxa el grup per tal que d'aquí a pocs anys es pugui accedir a pràcticament tots els serveis a través de sistemes telemàtics, des de la compra dels forfets fins a la reserva d'esquís. De fet, aquesta temporada ja es posarà en marxa una plataforma digital que permetrà comprar i recarregar els forfets de totes les estacions del grup de forma conjunta.



L'altre aspecte amb què treballaran, tant a Boí Taüll com a la resta d'estacions del grup, és en garantir uns correctes accessos als dominis, també en transport públic, i que hi hagi uns aparcaments suficients i en bones condicions. Finalment, estudiaran quines inversions cal fer als remuntadors "per tal que funcionin amb la màxima fiabilitat".



Esquí i covid-19

Més enllà de la incorporació de Boí Taüll, l'altre repte immediat d'FGC, compartit en aquest cas amb les altres estacions privades del país, és gestionar l'inici d'una temporada d'esquí marcada pel covid-19. Pel que fa a l'esport en si, Font ha deixat clar que es tracta d'una pràctica segura, "com córrer, anar en bici o anar per la muntanya, com ha fet molta gent aquest estiu". Els punts més delicats seran les esperes per agafar els remuntadors, però s'intentaran evitar acumulacions de persones organitzant circuits i fent anar una mica més ràpids els ginys. " Si ara van a 6 metres per segon, els farem anar a 7", ha exemplificat Font, que ha afegit que, "a la pujada aniràs amb mascareta i el vent anirà cap a tu, de manera que, en cas que hi hagués una persona contagiada, el vent s'enduria enrere els virus que pogués expulsar i es dispersarien abans d'arribar a la gent que anés a la cadira del darrere".



D'altra banda, des d'FGC assenyalen que la digitalització en la compra i recàrrega de forfets ajudarà a evitar aglomeracions a l'altre punt on hi ha cues habitualment, les taquilles. Pel que fa als bars i restaurants, s'hi aplicarà la normativa que regeixi en cada moment. Font també ha assenyalat la importància de mantenir la higiene, no només a les mans sinó també als guants, "ja que si no es renten, tenen la mateixa capacitat de contagiar". En cas que la situació sanitària no permeti gastar els dies d'esquí contractats, des del grup s'ha establert un sistema de reemborsaments.



300.000 euros més per al nòrdic

D'altra banda, Font ha confirmat que de cara a aquesta temporada FGC mantindrà l'ajuda de 300.000 euros a les estacions d'esquí nòrdic catalanes per tal que puguin realitzar inversions bàsiques. La mesura es va començar a aplicar la temporada passada i Font ha assenyalat que "davant d'aquesta situació, les empreses públiques hem de seguir fent allò que teníem previst, en aquest cas ajudant al desenvolupament dels territoris que depenen de les temporades d'esquí".