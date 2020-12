FGC tornarà a aportar 300.000 euros a les estacions d'esquí nòrdic

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Mancomunitat de municipis per a la promoció de l'esquí nòrdic han renovat el conveni de col·laboració per a la protecció de la pràctica d'aquest esport i la dinamització de les activitats de muntanya a les estacions nòrdiques municipals. Tal com han explicat des d'FGC, amb aquest acord, la Mancomunitat i l'empresa pública "volen garantir la continuïtat de les estacions d'esquí nòrdic, que són vitals per a la fixació de la població a les comarques i per la permanència de petits negocis locals que giren al voltant de les estacions i que contribueixen a l'articulació del seu territori d'influència".

El conveni, que comporta una inversió de 300.000 euros, és la continuació del que ja es va signar l'any passat i té per objectiu la millora d'infraestructures considerades bàsiques per a poder garantir el bon funcionament de les set estacions, l'adquisició d'equipaments i maquinària per a millorar la qualitat del servei als usuaris, i la millora de l'eficiència energètica o el tractament d'aigües en les estacions, entre altres.

El president d'FGC, Ricard Font, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat, Albert Alins, el coordinador de relacions interdepartamentals amb les Estacions de Muntanya, Xavier Civit, el president de la Mancomunitat, Jordi Fàbrega i els alcaldes de les entitats municipals titulars de les estacions d'esquí nòrdic s'han reunit aquest divendres per valorar l'acord que busca donar resposta a les necessitats de millora i renovació de les infraestructures i equipaments existents a les estacions d'esquí de muntanya gestionades pels ajuntaments que conformen la Mancomunitat.

Aquest conveni s'emmarca dins el conjunt d'accions previstes al Grup de Treball de les estacions d'esquí nòrdic, creat en el marc de la Taula estratègica de les estacions de muntanya, amb l'objectiu d'analitzar la situació i els reptes de futur d'aquestes estacions municipals en el context de les actuals polítiques de muntanya i suport a les estacions.