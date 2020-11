Ferida una escaladora després d'accidentar-se a Collegats

Una escaladora ha quedat ferida després de caure des d'una alçada d'uns cinc metres al congost de Collegats, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 14.14 hores d'aquest diumenge al sector del Cine, a les parets de Gramuntill, dins el terme municipal de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Efectius dels Bombers –amb una dotació terrestre i una altra d'aèria amb membres del GRAE- han fet la primera assistència a l'afectada, l'han immobilitzat i l'han evacuat en l'helicòpter fins a la Pobla de Segur. L'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat finalment l'escaladora a l'hospital, amb un pronòstic de fractura de peu i politraumatismes.

Recerca a Alt Àneu

D'altra banda, aquest dilluns al matí els Bombers també han donat a conèixer que han localitzat sa i estalvi un jove que buscaven des de diumenge. Tal com han explicat des del cos, el jove de 19 anys estava d'excursió per Alt Àneu i la família havia alertat que des de divendres no en sabia res. L'avís el van rebre aquest diumenge a les 19:01h.