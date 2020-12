Un conductor resulta ferit lleu després d'envestir mortalment tres vaques

Un conductor ha resultat ferit lleu aquest dimarts a la tarda després d' envestir amb el cotxe tres vaques que es trobaven al mig de la carretera local L-510, a Alins, al Pallars Sobirà. Tal com han informat els Bombers, han rebut l'avís a les 18:03 h i hi han desplaçat tres dotacions.

Malauradament no han pogut fer res per salvar la vida dels animals. Després de certificar-ne la mort, han ajudat a retirar els cadàvers amb un tractor i han procedit a netejar la via.