Festa Major de mínims per culpa de la Covid-19

La crisi sanitària derivada de la Covid-19, i la complicació de la situació les darreres setmanes, segueix provocant afectacions a l'agenda lúdica i cultural de l'estiu a l'Alt Pirineu i Aran. La darrera cancel·lació anunciada ha estat la de l'acte estrella de la Festa Major de la Pobla de Segur, el Fem Colla. Tal com ha destacat el consistori en un comunicat, "la realitat de la pandèmia s'ha imposat i, tot i la voluntat de celebrar un Fem Colla sanitàriament segur, finalment aquest any no hi haurà el concurs de colles de la Festa Major".

En aquest sentit, el regidor de Festes de la Pobla de Segur, Eloi Tirvió, ha apuntat que "el confinament del Segrià i els rebrots de la darrera setmana han portat a prendre una decisió difícil i amarga". Tirvió ha afegit que "havíem treballat un Fem Colla adaptat, n'havíem parlat amb les colles i fins fa una setmana el vèiem viable. La situació, però, ha canviat molt i no volem fer cap irresponsabilitat ni posar en perill a ningú", afegeix el regidor.

Aquesta hauria estat la quarta edició del Fem Colla, una iniciativa que va néixer amb la voluntat d'incentivar els poblatans i les poblatanes de totes les edats a participar de les diferents activitats de la festa major per així sentir-se-la més seva. Des del consistori han remarcat que "en les tres primeres edicions el Fem Colla va ser tot un èxit, ja que va reunir, en cada edició, més de 250 persones d'entre 16 i 50 anys". Així doncs, consideren que el Fem Colla "s'ha consolidat com l'activitat estrella de la festa major i, de fet, les colles el defineixen com una oportunitat brutal per conèixer i portar-te amb gent d'altres edats. Ens uneix molt a tots com a poble i val molt la pena". Des del consistori també han volgut agrair a les colles la seva implicació i la seva comprensió en la presa d'aquesta decisió.

Enguany, doncs, la Pobla de Segur celebrarà una Festa Major atípica i de mínims, que anirà del dijous al dissabte i que només manté els actes en què es pot controlar l'aforament. Algunes de les activitats que es duran a terme són la cantada d'havaneres, un autocine o una animació infantil. A més, aquest any, per tancar la festa al cel de la Pobla hi haurà un castell de focs, una activitat que els poblatans i les poblatanes podran mirar des de casa. Tirvió també ha afegit que " demanem responsabilitat a totes les persones que participin en alguns dels actes de la Festa Major i esperem que l'any que ve la puguem celebrar amb tota normalitat".